Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a Göre Son Depremler... Bugün Nerede Deprem Oldu? 29 Ekim'de Olan Depremler Hissedildi Mi?

Türkiye’de her saniye yeni bir deprem yaşanmaktadır. Bu depremleri önemli iki kurum olan Kandilli Rasathanesi ve AFAD kaydetmektedir. AFAD ve Kandilli Rasathanesi her gün gerçekleşen bu son depremleri kaydederken aynı zamanda önemli bir arşiv oluştururlar. Peki 29 Ekim günü en son hangi illerde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre son depremler…

AFAD'IN 29 EKİM'DE KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

29-10-2023 08:44:31 37.955 36.469 4.09 ML 2.4 Göksun (Kahramanmaraş) 607954

29-10-2023 08:21:10 37.337 37.086 7 ML 2.0 Pazarcık (Kahramanmaraş) 607952

29-10-2023 08:19:14 37.896 36.668 7 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 607951

29-10-2023 08:06:27 39.644 43.702 7.05 ML 1.6 Diyadin (Ağrı) 607953

29-10-2023 07:15:44 39.57 32.971 7.04 ML 0.9 Gölbaşı (Ankara) 607950

29-10-2023 06:52:28 38.18 38.148 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 607949

29-10-2023 06:43:04 37.824 36.409 7.83 ML 1.2 Andırın (Kahramanmaraş) 607948

29-10-2023 05:46:31 39.656 41.181 3.46 ML 2.7 Çat (Erzurum) 607947

29-10-2023 05:29:06 38.609 39.538 7 ML 1.0 Merkez (Elazığ) 607945

29-10-2023 05:20:19 38.206 38.722 6.84 ML 1.0 Pütürge (Malatya) 607946

29-10-2023 05:14:24 38.819 37.448 3.64 ML 1.4 Gürün (Sivas) 607944

29-10-2023 05:03:13 38.834 37.451 7.07 ML 2.6 Gürün (Sivas) 607943

29-10-2023 04:43:57 36.342 36.244 6.95 ML 1.9 Antakya (Hatay) 607941

29-10-2023 04:36:47 38.157 37.783 7 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya) 607942

29-10-2023 04:31:19 37.588 36.005 5.93 ML 1.7 Kozan (Adana) 607940

29-10-2023 04:30:33 37.188 36.906 7 ML 1.9 Nurdağı (Gaziantep) 607939

29-10-2023 03:44:24 38.084 38.364 7 ML 2.9 Çelikhan (Adıyaman) 607933

29-10-2023 03:36:39 38.82 37.459 12.63 ML 1.6 Gürün (Sivas) 607938

29-10-2023 03:25:00 35.888 30.818 19.66 ML 1.7 Akdeniz - [60.08 km] Kumluca (Antalya) 607937

29-10-2023 03:10:15 37.521 37.29 7 ML 1.4 Pazarcık (Kahramanmaraş) 607936

KANDİLLİ RASATHANESİNİN VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.10.29 08:44:30 37.9638 36.4367 10.2 -.- 2.3 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.29 08:41:58 37.9245 27.5905 5.0 -.- 1.7 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2023.10.29 08:21:09 37.3330 37.1132 5.3 -.- 2.0 -.- DEDEPASA-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.29 08:19:14 37.8500 36.6095 3.1 -.- 2.1 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.29 08:06:49 38.8877 32.9928 5.0 -.- 1.5 -.- ACIKUYU-KULU (KONYA) İlksel

2023.10.29 05:51:18 38.1888 37.3390 5.7 -.- 2.0 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.29 05:46:30 39.6382 41.2178 5.0 -.- 2.9 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel

2023.10.29 05:27:29 39.5978 32.9767 1.0 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel

2023.10.29 05:16:11 40.6317 29.0867 12.0 -.- 1.2 -.- TESVIKIYE-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2023.10.29 05:03:14 38.8040 37.4372 5.0 -.- 2.7 -.- YUVA-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.10.29 04:52:30 38.9007 32.9917 5.0 -.- 1.7 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel

2023.10.29 04:44:33 37.2173 36.9908 8.3 -.- 1.4 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.10.29 04:43:57 36.3772 36.1200 5.3 -.- 1.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel

2023.10.29 04:31:16 37.6203 35.8668 5.1 -.- 1.7 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.10.29 04:30:33 37.1915 36.9437 8.7 -.- 1.9 -.- SAKCAGOZE-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.10.29 03:44:23 38.0815 38.3423 1.5 -.- 3.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.10.29 03:36:40 38.7892 37.4677 1.5 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.10.29 02:06:43 37.3600 36.2270 4.9 -.- 1.4 -.- SOFULAR-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2023.10.29 01:52:36 38.3028 37.7143 5.0 -.- 2.0 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.10.29 00:59:26 37.1473 36.9528 4.7 -.- 1.2 -.- IKIZKUYU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.10.29 00:47:59 37.3805 36.9647 5.6 -.- 1.1 -.- PINARHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.29 00:41:48 38.8127 37.4842 5.0 -.- 1.4 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.10.29 00:41:15 39.3998 28.2327 5.3 -.- 1.6 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel

2023.10.29 00:30:13 38.9143 32.9868 4.9 -.- 1.8 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel

2023.10.29 00:22:19 38.9082 32.9928 3.0 -.- 1.3 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel

2023.10.29 00:17:34 38.8878 33.0048 5.0 -.- 1.9 -.- TAVSANCALI-KULU (KONYA) İlksel

2023.10.29 00:08:44 36.8300 28.0345 7.9 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.10.29 00:07:50 37.1917 28.4877 10.7 -.- 1.0 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel

2023.10.29 00:06:36 38.1655 36.9077 5.0 -.- 2.0 -.- HUYUKLU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel