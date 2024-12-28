Kar ilçeyi esir aldı! Bütün yollar ulaşıma kapandı

Vatandaşlardan Ahmet Kanat, ‘’dünden beri aralıksız kar yağışı var. 70-80 santimetrelik kar yağışı var. Bütün köy yolları kapalı şu anda. Çok zorluk çekiyoruz, Allah yardımcımız olsun, ekipler de yoları açmak için çalışıyor’’ dedi.