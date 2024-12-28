Kar ilçeyi esir aldı! Bütün yollar ulaşıma kapandı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 2 gündür etkisini arttırarak sürdüren kar nedeni ile adeta esaret yaşanıyor. İlçeye bağlı tüm köy yolları ulaşıma kapanırken, ekipler yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Sude İnak Sude İnak
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Kar ilçeyi esir aldı! Bütün yollar ulaşıma kapandı - Resim: 1

Bingöl'ün ün Karlıova ilçesinde aralıksız yağan yoğun kar, hayatı felç etti. İlçeye bağlı 48 köyün yolu kar nedeni ile ulaşıma kapandı. 

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Kar ilçeyi esir aldı! Bütün yollar ulaşıma kapandı - Resim: 2

Yer yer bir metreyi aşan kar nedeni ile büyük zorluk yaşayan vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önleri ile araçlarını bin bir zorlukla temizlemeye çalıştı.

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Kar ilçeyi esir aldı! Bütün yollar ulaşıma kapandı - Resim: 3

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların açılması için hummalı bir çalışma gerçekleştirirken, Karlıova Belediyesi ekipleri de ilçedeki kar birikintilerini kamyonlara yükleyerek şehir merkezinin dışına taşıdı.

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Kar ilçeyi esir aldı! Bütün yollar ulaşıma kapandı - Resim: 4

Vatandaşlardan Ahmet Kanat, ‘’dünden beri aralıksız kar yağışı var. 70-80 santimetrelik kar yağışı var. Bütün köy yolları kapalı şu anda. Çok zorluk çekiyoruz, Allah yardımcımız olsun, ekipler de yoları açmak için çalışıyor’’ dedi.

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Kar ilçeyi esir aldı! Bütün yollar ulaşıma kapandı - Resim: 5
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Kar ilçeyi esir aldı! Bütün yollar ulaşıma kapandı - Resim: 6
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Kar ilçeyi esir aldı! Bütün yollar ulaşıma kapandı - Resim: 7
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Kar ilçeyi esir aldı! Bütün yollar ulaşıma kapandı - Resim: 8
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