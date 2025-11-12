Kar kapıya dayandı! Meteoroloji 12 Kasım için tarih verdi, işte kar yağacak iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Sağanak yağışların ardından 8 ilde kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım 2025 Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
Yağışların, Marmara’nın doğusunda, Batı Karadeniz kıyılarında ve İskenderun Körfezi’nde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
8 İLDE LAPA LAPA KAR BEKLENİYOR
Soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi. 8 ilde lapa lapa kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların ülke genelinde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında ise orta kuvvette eseceğini belirtti.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA BÖLGESİ
Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Edirne ve Kırklareli dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olacağı öngörülüyor.
İstanbul: 13°C / 17°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Bursa: 12°C / 16°C, ilk saatlerde kuvvetli sağanak bekleniyor
Çanakkale: 11°C / 18°C, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli: 10°C / 16°C, parçalı ve çok bulutlu
EGE BÖLGESİ
Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
İzmir: 14°C / 22°C, güney kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
Denizli: 11°C / 19°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 5°C / 14°C, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor
Manisa: 11°C / 18°C, parçalı bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz genelinde Burdur dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İskenderun Körfezi çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Adana: 12°C / 23°C, sağanak yağışlı
Antalya: 17°C / 23°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
Hatay: 12°C / 24°C, kıyı kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor
Isparta: 5°C / 17°C, sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Ankara: 6°C / 15°C, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
Çankırı: 4°C / 18°C, yer yer gök gürültülü sağanak
Eskişehir: 6°C / 14°C, aralıklı sağanak
Kayseri: 4°C / 19°C, çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Bolu: 8°C / 12°C, gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce: 10°C / 14°C, kuvvetli sağanak bekleniyor
Zonguldak: 13°C / 15°C, yer yer kuvvetli yağış
Sinop: 13°C / 18°C, sağanak yağışlı
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu’da ise Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış etkili olacak.
Malatya: 4°C / 17°C, sağanak yağışlı
Van: 3°C / 16°C, parçalı bulutlu
Gaziantep: 8°C / 21°C, gök gürültülü sağanak
Siirt: 13°C / 22°C, parçalı bulutlu