Kar kapıya dayandı! Meteoroloji 12 Kasım için tarih verdi, işte kar yağacak iller

Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.