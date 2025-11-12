Kar kapıya dayandı! Meteoroloji 12 Kasım için tarih verdi, işte kar yağacak iller

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Sağanak yağışların ardından 8 ilde kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Batı Karadeniz’de kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım 2025 Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu açıkladı. Rapora göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas ve Giresun çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Yağışların, Marmara’nın doğusunda, Batı Karadeniz kıyılarında ve İskenderun Körfezi’nde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

8 İLDE LAPA LAPA KAR BEKLENİYOR

Soğuk hava dalgasının etkisiyle özellikle Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi. 8 ilde lapa lapa kar yağışı beklenirken, sıcaklıkların ülke genelinde hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Marmara, Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, yağış anında ise orta kuvvette eseceğini belirtti.

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

MARMARA BÖLGESİ

Marmara genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Edirne ve Kırklareli dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.
Yağışların bölgenin doğusunda kuvvetli olacağı öngörülüyor.

İstanbul: 13°C / 17°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Bursa: 12°C / 16°C, ilk saatlerde kuvvetli sağanak bekleniyor

Çanakkale: 11°C / 18°C, aralıklı sağanak yağışlı

Kırklareli: 10°C / 16°C, parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İzmir: 14°C / 22°C, güney kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

Denizli: 11°C / 19°C, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Afyonkarahisar: 5°C / 14°C, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor

Manisa: 11°C / 18°C, parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz genelinde Burdur dışında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. İskenderun Körfezi çevresinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Adana: 12°C / 23°C, sağanak yağışlı

Antalya: 17°C / 23°C, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

Hatay: 12°C / 24°C, kıyı kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor

Isparta: 5°C / 17°C, sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Sivas çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

Ankara: 6°C / 15°C, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

Çankırı: 4°C / 18°C, yer yer gök gürültülü sağanak

Eskişehir: 6°C / 14°C, aralıklı sağanak

Kayseri: 4°C / 19°C, çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bolu: 8°C / 12°C, gök gürültülü sağanak yağışlı

Düzce: 10°C / 14°C, kuvvetli sağanak bekleniyor

Zonguldak: 13°C / 15°C, yer yer kuvvetli yağış

Sinop: 13°C / 18°C, sağanak yağışlı

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu’nun batısında sağanak ve gök gürültülü yağış, yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu’da ise Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağış etkili olacak.

Malatya: 4°C / 17°C, sağanak yağışlı

Van: 3°C / 16°C, parçalı bulutlu

Gaziantep: 8°C / 21°C, gök gürültülü sağanak

Siirt: 13°C / 22°C, parçalı bulutlu

