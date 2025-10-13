Kar kapıya dayandı! Meteoroloji’den bu illere “hazırlıklı olun” uyarısı

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

MGM, özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Muş, Bitlis ve Rize’nin iç kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekti.

“Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadeleriyle vatandaşlar uyarıldı.