Kar kapıya dayandı! Meteoroloji’den bu illere “hazırlıklı olun” uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini açıklayarak 16 ili sarı kodla uyardı. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış, fırtına ve kar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimleri çok bulutlu bir gün geçirecek.
Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, Rize, Artvin, Batman, Siirt ve Trabzon çevrelerinde yağış bekleniyor.
Yağışların, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek bölgelerinde karla karışık yağmur, yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Artvin, Muş, Bitlis çevreleri ve Rize için yerel kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, bu bölgelerde sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.
RÜZGAR KUVVETLENİYOR, HAVA SERİNLEYECEK
Meteoroloji, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda rüzgarın saatte 60 kilometreye kadar ulaşabileceğini bildirdi.
Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerinden eseceği aktarıldı.
Uzmanlara göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek.
Gece ve sabah saatlerinde zirai don riski bulunan bölgelerde çiftçilere dikkatli olmaları yönünde uyarı yapıldı.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
MGM, özellikle Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Artvin, Muş, Bitlis ve Rize’nin iç kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara dikkat çekti.
“Yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.” ifadeleriyle vatandaşlar uyarıldı.
Rüzgar konusunda yapılan uyarıda ise, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneyli yönlerden esen rüzgarların 40-60 km/saat hıza ulaşabileceği belirtildi.
İşte bölge bölge hava durumu:
MARMARA
Marmara Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
İstanbul 19°C – Parçalı ve çok bulutlu
Bursa 20°C – Parçalı bulutlu
Çanakkale 21°C – Parçalı bulutlu
EGE VE AKDENİZ
Ege ve Akdeniz bölgelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.
İzmir 24°C – Parçalı az bulutlu
Muğla 21°C – Parçalı az bulutlu
Antalya 27°C – Parçalı az bulutlu
Adana 26°C – Parçalı az bulutlu
İÇ ANADOLU
İç Anadolu genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek.
Ankara 15°C – Parçalı az bulutlu
Eskişehir 16°C – Parçalı az bulutlu
Konya 15°C – Parçalı az bulutlu
BATI VE ORTA KARADENİZ
Batı Karadeniz kıyıları aralıklı yağmur ve sağanak yağış alacak.
Düzce 20°C – Çok bulutlu, kıyılarda sağanak yağışlı
Sinop 22°C – Çok bulutlu, yağmurlu
Bolu 17°C – Parçalı bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz’de ise Rize, Artvin ve Trabzon’un iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Doğu Anadolu’nun doğusunda yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak.
Erzurum 8°C – Parçalı çok bulutlu, yüksekler kar yağışlı
Kars 8°C – Aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur
Muş ve Bitlis çevreleri – Yerel kuvvetli yağış bekleniyor
Rüzgarın güneyli yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi nedeniyle bölgede fırtına ve çatı uçması riskine dikkat çekildi.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinde hava parçalı bulutlu olacak, ancak Batman ve Siirt’in kuzeyinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor.
Diyarbakır 21°C – Parçalı bulutlu
Gaziantep 22°C – Parçalı bulutlu
Mardin 20°C – Parçalı bulutlu