Kar tatili! O illerde okullar pazartesi günü kapalı
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Yetkililer, ulaşımda aksamalara ve çığ riskine karşı vatandaşları uyardı. İşte detaylar…
Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları, eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikler tarafından yapılan açıklamalara göre, 24 Şubat Pazartesi günü bazı illerde eğitime ara verildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtirken, bazı bölgelerde üniversitelerde de derslere ara verildi.
İşte okulların tatil edildiği iller ve detaylar…
SAMSUN
Samsun’da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte valilik, 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
BARTIN
Bartın’da ise il genelindeki ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.
KASTAMONU
Kastamonu’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
GİRESUN
Giresun Valiliği, don ve buzlanma tehlikesinin devam etmesi beklendiği için tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, Giresun Üniversitesi de tatil ilan etti.
Kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler ve engelli personelin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.
ZONGULDAK
Zonguldak Valiliği, kent genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda 24 Şubat Pazartesi günü kentteki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri, il düzeyinde planlamış her türlü hizmet içi eğitim ve e-sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek olan tüm e-sınav faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.
Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.
SİNOP
Sinop’ta önleyici tedbir olarak tüm okullarda eğitime ara verildi.
Sinop Üniversitesi de yarın eğitime ara verildiğini duyurdu.
ORDU
Ordu Valiliği, kar yağışı ve buzlanmanın devam etmesi sebebiyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında tatil ilan edildiğini belirtti.
Ayrıca, açıklamada, kamu kurumlarındaki gaziler, hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.
TRABZON
Trabzon’da ise devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime ara verildiği açıklandı.
Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
RİZE
Rize Valiliği, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağına işaret edildi.
Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenerek, "Bu süreci sadece bir tatil olarak görmeyin. Unutmayın, okul binaları yalnızca taş duvarlardan ibaret değildir. Asıl anlamını öğrenci ve öğretmenleriyle kazanır. Sizler olmadığınızda eksik kalır. Sıcak bir Rize çayınızı yudumlarken kitap sayfaları arasında kaybolmaya devam edelim. Ayrıca, kar, çay ve kitap manzaralarından paylaşımlarınızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
ARTVİN
Artvin'de 24 Şubat Pazartesi günü il genelinde tüm okullarda eğitime ara verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı belirtildi.
Tatil kararı, anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul, lise, halk eğitim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri ve özel kursları kapsıyor.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.
AMASYA
Amasya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle, ilimiz genelinde taşımalı eğitim hizmetinden yararlanan öğrencilerimiz için 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Taşımalı eğitim sisteminden yararlanmayan tüm öğrencilerimiz için eğitim faaliyetlerine devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.