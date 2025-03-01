Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler
Türkiye genelinde kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü 25 şehirde lapa lapa kar yağması bekleniyor. İşte kar yağacak şehirler...
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Mart ayının ilk günleriyle birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü, özellikle iç ve kuzey bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Haber Global'e göre, kar yağışı, bazı illerde etkili bir şekilde devam ederken, beyaz örtüyle birlikte sokaklar yeniden karla kaplanacak.
İşte kar yağması beklenen o şehirler:
Eskişehir
Bolu
Karabük
Kastamonu
Aksaray
Kayseri
Kırşehir
Yozgat
Kırıkkale
Çorum
Amasya
Tokat
Sivas
Malatya
Elazığ
Tunceli
Bingöl
Muş
Erzincan
Gümüşhane
Bayburt
Erzurum
Ardahan
Kars
Ağrı