Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler

Mart ayının ilk günleriyle birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü, özellikle iç ve kuzey bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Haber Global'e göre, kar yağışı, bazı illerde etkili bir şekilde devam ederken, beyaz örtüyle birlikte sokaklar yeniden karla kaplanacak.