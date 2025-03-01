Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler

Türkiye genelinde kar yağışı geri dönüyor! Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü 25 şehirde lapa lapa kar yağması bekleniyor. İşte kar yağacak şehirler...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler - Resim: 1

Mart ayının ilk günleriyle birlikte Türkiye’nin birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başlayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü, özellikle iç ve kuzey bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Haber Global'e göre, kar yağışı, bazı illerde etkili bir şekilde devam ederken, beyaz örtüyle birlikte sokaklar yeniden karla kaplanacak.

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Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler - Resim: 2

İşte kar yağması beklenen o şehirler:

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Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler - Resim: 3

Eskişehir

Bolu

Karabük

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Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler - Resim: 4

Kastamonu

Aksaray

Kayseri

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Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler - Resim: 5

Kırşehir

Yozgat

Kırıkkale

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Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler - Resim: 6

Çorum

Amasya

Tokat

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Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler - Resim: 7

Sivas

Malatya

Elazığ

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Tunceli

Bingöl

Muş

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Erzincan

Gümüşhane

Bayburt

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Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler - Resim: 10

Erzurum

Ardahan

Kars

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Kar yağışı geri dönüyor! İşte lapa lapa kar yağacak o şehirler - Resim: 11

Ağrı

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kar yağışı