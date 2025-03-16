Kara kış kapıda: 22 şehirde kar yağışı başlıyor, sıcaklık 30 derece düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Mart Çarşamba günü için 22 şehirde kar yağışı uyarısı yaptı. Şubat ayında Türkiye'yi etkileyen yoğun kar yağışları, son günlerde yerini yaz sıcaklarına bırakmıştı ancak kar, yeniden ülke genelinde etkisini gösterecek. Kar yağışının özellikle iç bölgelerde ve yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.