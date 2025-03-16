Kara kış kapıda: 22 şehirde kar yağışı başlıyor, sıcaklık 30 derece düşecek!
Mart ayında sıcak havaların yerini yeniden karla kaplı soğuk günlere bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 Mart Çarşamba günü 22 şehirde kar yağışı uyarısı yaptı. Sıcaklıkların aniden düşeceği bu hafta, bazı bölgelerde 30 dereceye kadar soğuma bekleniyor. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19 Mart Çarşamba günü için 22 şehirde kar yağışı uyarısı yaptı. Şubat ayında Türkiye'yi etkileyen yoğun kar yağışları, son günlerde yerini yaz sıcaklarına bırakmıştı ancak kar, yeniden ülke genelinde etkisini gösterecek. Kar yağışının özellikle iç bölgelerde ve yüksek kesimlerde etkili olması bekleniyor.
Hava tahmin raporlarına göre, 19 Mart'tan itibaren sıcaklıklar 3 ila 4 gün içinde 25-30 derece arasında bir düşüş yaşayacak. Sahil bölgelerinde özellikle poyraz rüzgarı etkili olurken, yurdun genelinde bu hafta yağmurun etkisi artacak.
Meteorolojik verilere göre, pazartesi ve salı günü Türkiye genelinde yağmur bekleniyor. Çarşamba günü ise sıcaklıklar hızla düşecek ve kış geri dönecek.
İşte MGM'nin internet sayfasında paylaştığı 5 günlük hava tahmin raporuna göre çarşamba günü kar yağışı beklenen 22 şehir:
- Bursa
- Kütahya
- Uşak
- Afyonkarahisar
- Eskişehir
- Düzce
- Bolu
- Ankara
- Karabük
- Kastamonu
- Çankırı
- Kırıkkale
- Kırşehir
- Çorum
- Yozgat
- Amasya
- Tokat
- Ardahan
- Kars
- Erzurum
- Ağrı
- Bilecik