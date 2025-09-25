Kara kış yaklaşıyor! Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzey kıyıları ile Düzce, Sinop, Trabzon, Rize çevreleri, Samsun, Kastamonu ve Artvin kıyılarında yerel sağanak yağış bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Karadeniz’in iç kesimlerinde sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, İstanbul ve Kırklareli’nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevreleri yerel sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve sis bekleniyor.
Bursa: 28°C, parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 27°C, parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 26°C, kuzeyi yerel sağanak yağışlı
Kırklareli: 27°C, kuzey kıyıları yerel sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık.
Afyonkarahisar: 28°C
Denizli: 33°C
İzmir: 30°C
Manisa: 31°C
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık.
Adana: 35°C
Antalya: 32°C
Burdur: 31°C
Hatay: 31°C
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Ankara: 28°C
Çankırı: 30°C
Eskişehir: 26°C
Konya: 28°C
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Düzce çevreleri öğle saatlerinde, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ise akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece pus ve sis bekleniyor.
Bolu: 25°C
Düzce: 27°C, yerel sağanak yağışlı
Sinop: 27°C, akşam sağanak yağışlı
Zonguldak: 24°C
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları; gece saatlerinden sonra Samsun’un kıyı kesimleri sağanak yağışlı.
Artvin: 23°C, kıyılarında sağanak yağış
Rize: 23°C, yerel sağanak yağışlı
Samsun: 24°C, gece kıyılarında sağanak yağışlı
Trabzon: 22°C, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Erzurum: 24°C
Kars: 22°C
Malatya: 29°C
Van: 23°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
Diyarbakır: 33°C
Gaziantep: 34°C
Mardin: 30°C
Siirt: 32°C