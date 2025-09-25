Kara kış yaklaşıyor! Meteoroloji’den şiddetli sağanak uyarısı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu. Düzce çevreleri öğle saatlerinde, Sinop ve Kastamonu’nun kıyı ilçeleri ise akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sabah ve gece pus ve sis bekleniyor.

Bolu: 25°C

Düzce: 27°C, yerel sağanak yağışlı



