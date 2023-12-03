Karadeniz'de Hamsi Bolluğu

Doğu Karadeniz'de balıkçılar hamsi bolluğu için soğuk havayı bekliyor.



1 Eylül'de denizlerde av yasağının kalkmasıyla Karadeniz'e açılan balıkçılar, istavrit ve palamut avında bekledikleri verimi elde edemese de, Karadeniz’deki hamsi bolluğu yüzlerini güldürdü.



Doğu Karadeniz Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, palamut ve istavritte istedikleri verimi alamadıklarını belirtti.



Kilogramı bir süre önce 50 liraya kadar çıkan hamsi, balıkçıların son haftalardaki avıyla birlikte tezgahtaki fiyatını düşürdü. Trabzon'da 3 kilogramı 100 liradan satılan hamsi, vatandaşlar arasında popüler oldu.