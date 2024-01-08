Karaman Konya Ankara YHT Açıldı mı? Ankara Konya Karaman YHT Biletleri Ne Kadar? Ankara Konya Karaman Arası Kaç Saate İndi?

Biletleri özellikle ucuzluğu nedeniyle tercih edilen Karaman-Konya-Ankara ve Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı tren hatlarında seyahat rekoru kırıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu hatların 2 yıllık seyahat verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, Türkiye'de 2003 yılıyla ortaya konulan demir yolu vizyonu sayesinde YHT ile tanışan 8'inci ilin Karaman olduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, Ankara-Konya-Karaman yüksek hızlı treniyle ortalama günlük 2 bin 200 yolcunun seyahat ettiğini, 15 Ocak 2022'de 3 bin 361 yolcu ile günlük yolcu rekorunun kırıldığını, Karaman-Konya-İstanbul yüksek hızlı treniyle de ortalama günlük 1400 yolcu taşınırken 14 Ocak 2022'te günlük 1841 yolcu ile taşıma rekoru elde edildiğini hatırlattı.

TREN BİLETLERİ UCUZ MU? TCDD YHT BİLETLERİ KAÇ TL?

Yüksek Hızlı Trenler özellikle kara ve havayolu ulaşımına kıyasla çok daha ucuz fiyatlı olması nedeniyle sıklıkla vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Ancak gelen zamlar internette merak konusu. Peki TCCD biletleri kaç TL oldu?

323 TL olan Ankara- İstanbul Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatı, 475 TL’ye çıkarıldı. Böylece Ankara - Konya arasındaki bilet fiyatı 146 TL’den 200 TL’ye, Ankara - Eskişehir hattındaki bilet fiyatı ise 136 TL’den 225 TL’ye yükseltildi. Ankara - Yozgat hattı için 130 TL den 260 TL’ye çıktı. Karaman İstanbul treni bilet fiyatı ise 765 TL oldu.

HIZLI TREN SEFERLERİ YAPILAN İL SAYISI ARTACAK

Konya-Karaman hızlı demir yolu hattının Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep'e uzatılması çalışmaları devam ediyor. Böylece hızlı trenle buluşan il sayısı 52'ye çıkarılacak. 102 kilometrelik Konya-Karaman hattında YHT ve yük trenlerinin yanı sıra anahat ve bölgesel trenler de işletiliyor. Bu hatta Konya-Adana arasında günde karşılıklı Toros Ekspresi, Konya-Karaman arasında ise toplam 4 bölgesel Dizel Tren Seti (DMU) işletiliyor.