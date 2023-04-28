Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Müdürlüğün resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "​Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır. " denildi.