Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Müdürlüğün resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "​süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır." denildi.

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Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak - Resim: 1 1 4

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Müdürlüğün resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "​Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır.  " denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak - Resim: 2 2 4

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten (27 Nisan 2023) itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak - Resim: 3 3 4

Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular
yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak - Resim: 4 4 4

İşe alınacak işçilerde aranılan diğer şartlar ve İşçi alımı yapılacak iller
https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinde ilan edilecektir.