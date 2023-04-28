Karayolları Genel Müdürlüğü 3 bin sürekli işçi alımı yapacak
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Müdürlüğün resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır." denildi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 3 bin sürekli işçi alımı yapılacağını duyurdu. Müdürlüğün resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Karayolları Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı işyerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi ile çalıştırılmak üzere; toplam 3000 işçi alınacaktır. " denildi.
İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayımlandığı tarihten (27 Nisan 2023) itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir.
Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular
yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılır.
İşe alınacak işçilerde aranılan diğer şartlar ve İşçi alımı yapılacak iller
https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinde ilan edilecektir.