Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları

Kışın yürüyüş yaparken kar ve buzun oluşturduğu tehlikelerle karşılaşmak istemiyorsanız, işte size uygun ayakkabılardan çevrenizi duymaya kadar dikkat etmeniz gereken 10 altın kural...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 1

Karla kaplı zemin, dışarıda yürüyüş yaparken görünmeyen tehlikeleri beraberinde getiriyor. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Op. Dr. Aybars Tekcan, kışın dışarıda güvenli bir şekilde yürüyebilmek için 10 altın kuralı paylaşıyor.

İşte kar ve buzda kaymadan yürüyebilmenin sırları...

1 11
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 2

1 .UYGUN AYAKKABI SEÇİMİ

Karlı havalarda güvenli yürüyüşün ilk kuralı, uygun ayakkabı giymek. Ayağınızın zemine tam oturduğu, tabanı çıkıntılı, kaymaz bir ayakkabı seçerek kayma riskini azaltabilirsiniz.

2 11
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 3

2. KÜÇÜK ADIMLARLA YÜRÜYÜN

Kar veya buz üzerinde kayma riskini en aza indirmek için küçük adımlarla yürümeyi tercih edin. Gövdenizi hafifçe öne eğerek dengenizi koruyun.

3 11
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 4

3. ELLERİNİZ CEBİNİZDE OLMASIN

Düşme anında kendinizi korumak için ellerinizi ceplerinizde tutmamaya özen gösterin. Hazırlıklı olun, düşerseniz, kollarınızı açarak vücudunuzun diğer bölgeleriyle temas edin.

4 11
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 5

4. DİZLERİNİZİ BÜKÜN

Dik durmak yerine dizlerinizi hafifçe bükerek daha düşük bir ağırlık merkezi oluşturun. Bu, dengeyi sağlamada büyük fayda sağlayacaktır.

5 11
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 6

5. GÖRMEK VE GÖRÜLMEK İÇİN AKSESUAR KULLANIN

Karın yansıyan ışığında gözlerinizi korumak için güneş gözlüğü takın. Ayrıca parlak renkli kıyafetler giyerek sürücüler tarafından kolayca fark edilmenizi sağlayın.

6 11
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 7

6. ÇEVRENİZİ DUYUN

Müzik dinlemek veya telefonla konuşmak, yaklaşan tehlikeleri duymanızı engelleyebilir. Çevrenizdeki seslere dikkat edin, böylece yaklaşan trafiği veya kar temizleme araçlarını duyabilirsiniz.

7 11
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 8

7. SİYAH BUZDAN KAÇININ

Islak ve siyah buz, görünmeyen tehlikelerdendir. Güneşin etkisiyle eriyip tekrar donan kar tabakaları sabah saatlerinde ya da gölgeli yerlerde buzlanmaya sebep olabilir.

8 11
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 9

8. BİNA İÇİNE GİRMEDEN AYAKKABINIZI TEMİZLEYİN

Bir binaya girdiğinizde, ayakkabınızdaki karı temizlediğinizden emin olun. Çünkü binanın içindeki pürüzsüz zemin, dışarıdaki buzlu zeminden daha kaygan olabilir.

9 11
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 10

9. KESTİRME YOLLARDAN KAÇININ

Aceleyle kısa yollardan gitmek cazip olabilir, ancak kar ve buzla kaplı olan kestirme yollar kaymayı daha da riskli hale getirebilir. Bu yollar genellikle temizlenmez, bu yüzden tehlike oluşturur.

10 11
Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları - Resim: 11

10. ÜSTÜNÜZE DÜŞEBİLECEK BUZLARDAN UZAK DURUN

Çatıların veya tentelerin altında yürürken, üzerinize düşebilecek kar ve buzdan uzak durun. Karın eriyip yeniden donması, yukarıda bekleyen tehlikeler yaratabilir.

11 11
kış günü kar yağışı