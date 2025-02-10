Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları

9. KESTİRME YOLLARDAN KAÇININ

Aceleyle kısa yollardan gitmek cazip olabilir, ancak kar ve buzla kaplı olan kestirme yollar kaymayı daha da riskli hale getirebilir. Bu yollar genellikle temizlenmez, bu yüzden tehlike oluşturur.