Karda düşmeden yürümenin 10 kuralı: Kışın güvenli yürüyüş ipuçları
Kışın yürüyüş yaparken kar ve buzun oluşturduğu tehlikelerle karşılaşmak istemiyorsanız, işte size uygun ayakkabılardan çevrenizi duymaya kadar dikkat etmeniz gereken 10 altın kural...
Karla kaplı zemin, dışarıda yürüyüş yaparken görünmeyen tehlikeleri beraberinde getiriyor. Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Op. Dr. Aybars Tekcan, kışın dışarıda güvenli bir şekilde yürüyebilmek için 10 altın kuralı paylaşıyor.
İşte kar ve buzda kaymadan yürüyebilmenin sırları...
1 .UYGUN AYAKKABI SEÇİMİ
Karlı havalarda güvenli yürüyüşün ilk kuralı, uygun ayakkabı giymek. Ayağınızın zemine tam oturduğu, tabanı çıkıntılı, kaymaz bir ayakkabı seçerek kayma riskini azaltabilirsiniz.
2. KÜÇÜK ADIMLARLA YÜRÜYÜN
Kar veya buz üzerinde kayma riskini en aza indirmek için küçük adımlarla yürümeyi tercih edin. Gövdenizi hafifçe öne eğerek dengenizi koruyun.
3. ELLERİNİZ CEBİNİZDE OLMASIN
Düşme anında kendinizi korumak için ellerinizi ceplerinizde tutmamaya özen gösterin. Hazırlıklı olun, düşerseniz, kollarınızı açarak vücudunuzun diğer bölgeleriyle temas edin.
4. DİZLERİNİZİ BÜKÜN
Dik durmak yerine dizlerinizi hafifçe bükerek daha düşük bir ağırlık merkezi oluşturun. Bu, dengeyi sağlamada büyük fayda sağlayacaktır.
5. GÖRMEK VE GÖRÜLMEK İÇİN AKSESUAR KULLANIN
Karın yansıyan ışığında gözlerinizi korumak için güneş gözlüğü takın. Ayrıca parlak renkli kıyafetler giyerek sürücüler tarafından kolayca fark edilmenizi sağlayın.
6. ÇEVRENİZİ DUYUN
Müzik dinlemek veya telefonla konuşmak, yaklaşan tehlikeleri duymanızı engelleyebilir. Çevrenizdeki seslere dikkat edin, böylece yaklaşan trafiği veya kar temizleme araçlarını duyabilirsiniz.
7. SİYAH BUZDAN KAÇININ
Islak ve siyah buz, görünmeyen tehlikelerdendir. Güneşin etkisiyle eriyip tekrar donan kar tabakaları sabah saatlerinde ya da gölgeli yerlerde buzlanmaya sebep olabilir.
8. BİNA İÇİNE GİRMEDEN AYAKKABINIZI TEMİZLEYİN
Bir binaya girdiğinizde, ayakkabınızdaki karı temizlediğinizden emin olun. Çünkü binanın içindeki pürüzsüz zemin, dışarıdaki buzlu zeminden daha kaygan olabilir.
9. KESTİRME YOLLARDAN KAÇININ
Aceleyle kısa yollardan gitmek cazip olabilir, ancak kar ve buzla kaplı olan kestirme yollar kaymayı daha da riskli hale getirebilir. Bu yollar genellikle temizlenmez, bu yüzden tehlike oluşturur.
10. ÜSTÜNÜZE DÜŞEBİLECEK BUZLARDAN UZAK DURUN
Çatıların veya tentelerin altında yürürken, üzerinize düşebilecek kar ve buzdan uzak durun. Karın eriyip yeniden donması, yukarıda bekleyen tehlikeler yaratabilir.