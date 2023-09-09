Karina Sahili'nde alkol yasağı kararı! Satışı ve servisi yasaklandı

Aydın'ın Söke ilçesine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta, Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde yer alan Karina Sahili'nde alkol satışına yasak geldi.

Karina Sahili'nde alkol yasağı kararı! Satışı ve servisi yasaklandı
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Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güneyinde Doğanbey Mahallesi sınırları içinde kalan Karina Koyu Plajı'nda alkol satışının yasaklandığını belirten tebliği bölgede bulunan işletmelere Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Karina Sahili'nde alkol yasağı kararı! Satışı ve servisi yasaklandı - Resim : 1

Alkol satış yasağı kararı Dilek Yarımadası Milli Parkı'na ait Karina Koyu Plajı'nı kapsıyor.

Karina Sahili'nde alkol yasağı kararı! Satışı ve servisi yasaklandı - Resim : 2

Karina Koyu'ndaki restoranların, kapalı alanlarında içki satışı yapabileceği ancak milli parka ait plaj kısmına konulan masalarda içki servisi yapamayacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Aydın # Doğa Koruma ve Milli Parklar # aydın # söke # alkol
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