Kars Peynir Müzesi'ni ilk yılında 70 kişiyi ağırladı

Kars Peynir Müzesi Müdürü Yeşim Koç, 1734'te inşa edilen tarihi Süvari Tabyası'nın, bir dönem kent halkı tarafından soğuk hava deposu olarak kullanıldığını, şimdi ise dünya turizmine hizmet eden bir yer haline getirildiğini söyledi.

Müzeler Haftası dolayısıyla vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Koç, inanılmaz bir ilgiyle karşılaştıklarını, ziyaretçilerin müzeyi heyecanla gezdiğini belirtti.

Bazı ziyaretçilerin "Peynirin de müzesi olur muymuş" diyerek girdikleri müzede şaşırdıklarını aktaran Koç, şu ifadeleri kullandı:

- Yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz var. Karavanlarla ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Peynir yapımıyla alakalı görseller çok dikkati çekici. Hepsi yüksek teknolojiyle üretilmiş gerçeğe birebir uyan heykellerimiz ve maketlerimiz var.