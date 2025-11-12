Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı

Kastamonu’da 9 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’nın ölümündeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Anne kayıpken telefonunun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı tespit edildi, ancak o telefon hala kayıp.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 1

Kastamonu'da 2 Kasım günü kaybolan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Anne ile oğlunun nasıl hayatını kaybettiği konusunda kapsamlı bir araştırma devam ediyor.

1 11
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 2

Soruşturmanın kilit noktalarından biri Huriye Helvacı'ya ait telefon oldu. Kayıp olarak arandığı sırada telefonun üç kez sinyal verip, 30 saniye açık kaldığı tespit edildi. Ekipler, araştırmalarını bu bulgu üzerine yoğunlaştırdı.

2 11
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 3

"ÇARŞIYA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKTI

Bozkurt'ta yaşayan Huriye Helvacı'nın, biri 5 diğeri 16 yaşında olan iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Helvacı, 2 Kasım günü oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktı.

3 11
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 4

Yakınlarına "çarşıya gidiyorum" dediği belirtilen anne, ancak bir daha geri dönmedi. Ekipler, anne ile oğlunu bulmak için hemen seferber oldu ve bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

4 11
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 5

TELEFONU ÜÇ KEZ SİNYAL VERDİ

Huriye Helvacı'nın telefonu, kayıp olarak arandığı 2-4 Kasım tarihleri arasında üç kez sinyal verdi ve 30 saniye açık kaldı. Ancak bu süreçte herhangi bir görüşme veya yazışma yapmadı.

5 11
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 6

Yetkililer, "daraltılmış baz çalışması" kapsamında, sinyal frekansının geldiği yönü tespit etti. Aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.

6 11
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 7

yapılan arama çalışmalarında daha önce kayıp bir çanta ile anneye ait ayakkabı bulunmuştu. Annenin kayıp olan cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı.

7 11
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 8

Helvacı'nın sinyal alınan ve 30 saniye açık kalan telefonu ile (daha önce) yaptığı görüşmeler de inceleme altına alındı.

8 11
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 9

ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ

Dün sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başlayan ekipler, 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenini Köseali Köyü yakınlarında, dere yatağındaki küçük bir şelalenin yanında buldu.

9 11
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 10

Anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni ise oğlunun bulunduğu yerin 200 metre yukarısında bulundu. 

10 11
Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı - Resim: 11

Cenazeler, savcının incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

11 11
kastamonu