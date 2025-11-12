Kastamonu’da anne ve oğlunun ölümü gizemini koruyor: Kayıp telefon hala bulunamadı
Kastamonu’da 9 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı’nın ölümündeki sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Anne kayıpken telefonunun 3 kez sinyal verdiği ve 30 saniye açık kaldığı tespit edildi, ancak o telefon hala kayıp.
Kastamonu'da 2 Kasım günü kaybolan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Anne ile oğlunun nasıl hayatını kaybettiği konusunda kapsamlı bir araştırma devam ediyor.
Soruşturmanın kilit noktalarından biri Huriye Helvacı'ya ait telefon oldu. Kayıp olarak arandığı sırada telefonun üç kez sinyal verip, 30 saniye açık kaldığı tespit edildi. Ekipler, araştırmalarını bu bulgu üzerine yoğunlaştırdı.
"ÇARŞIYA GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKTI
Bozkurt'ta yaşayan Huriye Helvacı'nın, biri 5 diğeri 16 yaşında olan iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Helvacı, 2 Kasım günü oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktı.
Yakınlarına "çarşıya gidiyorum" dediği belirtilen anne, ancak bir daha geri dönmedi. Ekipler, anne ile oğlunu bulmak için hemen seferber oldu ve bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.
TELEFONU ÜÇ KEZ SİNYAL VERDİ
Huriye Helvacı'nın telefonu, kayıp olarak arandığı 2-4 Kasım tarihleri arasında üç kez sinyal verdi ve 30 saniye açık kaldı. Ancak bu süreçte herhangi bir görüşme veya yazışma yapmadı.
Yetkililer, "daraltılmış baz çalışması" kapsamında, sinyal frekansının geldiği yönü tespit etti. Aramalar da bu bölgede yoğunlaştırıldı.
yapılan arama çalışmalarında daha önce kayıp bir çanta ile anneye ait ayakkabı bulunmuştu. Annenin kayıp olan cep telefonuna ise henüz ulaşılamadı.
Helvacı'nın sinyal alınan ve 30 saniye açık kalan telefonu ile (daha önce) yaptığı görüşmeler de inceleme altına alındı.
ACI HABERLER PEŞ PEŞE GELDİ
Dün sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başlayan ekipler, 5 yaşındaki Osman'ın cansız bedenini Köseali Köyü yakınlarında, dere yatağındaki küçük bir şelalenin yanında buldu.
Anne Huriye Helvacı'nın cansız bedeni ise oğlunun bulunduğu yerin 200 metre yukarısında bulundu.
Cenazeler, savcının incelemelerinin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.