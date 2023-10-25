Kastamonu'da Orman Yangını! "Tosya’da en büyük afetlerden bir tanesini yaşıyoruz”

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Yağlıca köyünde çıkan ve ilk tespitlere göre 20 evin alevlere teslim olduğu yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya’nın tarihinin en büyük afetlerden birini yaşadığına dikkat çekerek, yangının daha fazla eve sıçramaması için ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini söyledi.

"Tosya’da En Büyük Afetlerden Bir Tanesini Yaşıyoruz”

Olay, saat 15.00 sıralarında Tosya ilçesi Tağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak elektrik direğinde başlayan ve bitişiğindeki ahşap eve sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mutfak tüplerinden adeta bomba gibi patladığı yangında alevler 20 evi sardı.

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaların ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Müdahalenin sürdüğü yangında 20 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, bölgeye giderek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kavaklıgil, şu ifadeleri kullandı: