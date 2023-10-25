Kastamonu'da Orman Yangını! "Tosya’da en büyük afetlerden bir tanesini yaşıyoruz”
Kastamonu'nun Tosya Belediyesinde saat 15.30 civarında ekipler yangın ihbarı alarak olay yerine geldi. Tosya Belediye Başkanı olay için "Tosya’dan en büyük afetlerden bir tanesini yaşıyoruz” açıklamalarında bulundu.
Kastamonu’nun Tosya ilçesi Yağlıca köyünde çıkan ve ilk tespitlere göre 20 evin alevlere teslim olduğu yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Tosya’nın tarihinin en büyük afetlerden birini yaşadığına dikkat çekerek, yangının daha fazla eve sıçramaması için ekiplerin müdahalesinin devam ettiğini söyledi.
"Tosya’da En Büyük Afetlerden Bir Tanesini Yaşıyoruz”
Olay, saat 15.00 sıralarında Tosya ilçesi Tağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk olarak elektrik direğinde başlayan ve bitişiğindeki ahşap eve sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Mutfak tüplerinden adeta bomba gibi patladığı yangında alevler 20 evi sardı.
Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaların ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi. Müdahalenin sürdüğü yangında 20 ev yanarak kullanılmaz hale geldi.
Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, bölgeye giderek çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kavaklıgil, şu ifadeleri kullandı:
- Bugün saat 15.30 civarında yağcılar köyümüzden bir yangın ihbarı aldık. Tosya Belediyemize ait itfaiye ekiplerimiz ile birlikte yangına hızlıca müdahale ettik. Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz de yangına müdahale çalışmalarımıza destek verdi. Çankırı, Çorum itfaiyeleri başta olmak üzere İskilip, Ilgaz, Osmancık ve Kargı itfaiyelerinin de destekleriyle birlikte yangına müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Tam tespit edemedik ama ilk bilgilere göre 20 evimiz kullanılamaz hale geldi. Can kaybının olmaması sevindirici ama çok sayıda hayvan telefinin olduğunu biliyoruz. Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından bölgeye 2 adet yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Onlar da yangına hızlıca müdahale etmeye başladılar. Tosya’dan en büyük afetlerden bir tanesini yaşıyoruz. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. İnşallah daha fazla eve sıçramadan yangını söndürme işlemlerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Rabbim daha beterinden korusun inşallah.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı