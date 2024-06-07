Kavrulacağız! Cezayir'den daha da sıcak hava dalgası geliyor
Ülke genelindeki bunaltıcı sıcaklıklar bugün bir nebze rahatlıyor. Kuzeyden esen hafif rüzgar, hissedilen sıcaklıkları düşürdü. Öğleden sonra bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ancak önümüzdeki günlerde hava değişikliği bekleniyor.
Ülke genelindeki bunaltıcı sıcaklıklar bugün bir nebze rahatlıyor. Kuzeyden esen hafif rüzgar, hissedilen sıcaklıkları düşürdü. Öğleden sonra bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Sivas, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Ankara'nın kuzey ve batı bölgeleri, Konya'nın batısı, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batısı, Bursa'nın doğusu, Antalya'nın kuzeybatı ilçeleri, Rize'nin iç kesimleri ve Erzurum'un kuzeyinde kısa süreli sağanak yağışlar görülebilir.
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yurt genelinde bunaltan sıcaklar etkili olmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu(Yozgat ve Sıvas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SALI GÜNÜNE DİKKAT!
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonunda sıcaklıkların bölgelere göre 4 ila 6 derece arasında düşeceğini bildirdi.