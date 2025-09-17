Kavurucu sıcaklar geliyor: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
18 Eylül 2025 Perşembe günü Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji, 5 şehir için kritik uyarı yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eylül ayının ortasında yurt genelinde hava sıcaklıklarının hızla yükseldiğini açıkladı.
Paylaşılan son verilere göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken bazı illerde termometreler 40 dereceyi aşacak.
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalınmaması gerektiğini belirtiyor. Vatandaşların bol sıvı tüketmeleri, yaşlıların, kronik rahatsızlığı bulunanların ve çocukların güneşten korunmaları tavsiye ediliyor.
Meteoroloji verilerine göre perşembe günü şu şehirlerde sıcaklıklar kritik seviyelere çıkacak:
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Batman
Siirt