Kavurucu sıcaklar geliyor: Meteoroloji il il uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. 15 Haziran 2025 Pazar günü, bazı illerde sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bekleniyor.
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MGM’nin yayınladığı hava durumu raporunda, özellikle Güneydoğu ve Ege bölgelerinde sıcaklık artışına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Rapora göre aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 7 il için uyarı yapıldı.
15 haziran 2025 pazar günü sıcaklık uyarısı yapılan 7 il:
Aydın
Kilis
Adıyaman
Şanlıurfa
Diyarbakır
Batman
Siirt
Bu illerde öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalınmaması, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan bireylerin sıcaktan korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği bildirildi.
Meteoroloji yetkilileri, sıcak havaların hafta boyunca etkili olacağını, önümüzdeki günlerde de benzer uyarıların gelebileceğini belirtti.