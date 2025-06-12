Kavurucu sıcaklar geliyor: Meteoroloji il il uyardı!

MGM’nin yayınladığı hava durumu raporunda, özellikle Güneydoğu ve Ege bölgelerinde sıcaklık artışına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Rapora göre aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 7 il için uyarı yapıldı.