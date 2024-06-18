Kavurucu sıcaklar geri döndü! Hava durumu nasıl olacak?
Yurt genelinde hava sıcaklıklarının nasıl olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günlerinde geçtiğimiz haftaya göre düşen hava sıcaklıkları yeniden yükselmeye başladı. Peki önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Sıcaklıklar artacak mı? İşte detaylar...
Kurban Bayramı'ndan önce yaklaşık 15 gün yurdun genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, bayramın ilk günlerinde yerini serin havaya bırakmıştı. Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar da etkili olurken Kurban Bayramı'nın ilk günleri yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrretti.
Bayramın son günlerinde ise hava sıcaklıkları yurt genelinde yeniden artmaya başladı. Sıcaklıkların yükselmesiyle önümüzdeki günlerde hava durumunun nasıl olacağı merak edilmeye başlandı.
Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hava sıcaklıkları artacak mı? Hangi bölgede hava sıcaklığı kaç derece olacak? İşte detaylar...
Kavurucu sıcaklar geri döndü; Hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 3-6 derece üzerine çıkacak.