Kavurucu sıcaklar geri döndü! Hava durumu nasıl olacak?

Kurban Bayramı'ndan önce yaklaşık 15 gün yurdun genelinde etkili olan aşırı sıcaklar, bayramın ilk günlerinde yerini serin havaya bırakmıştı. Bazı bölgelerde şiddetli yağışlar da etkili olurken Kurban Bayramı'nın ilk günleri yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrretti.