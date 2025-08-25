Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! İşte etkilenecek şehirler

Meteoroloji’nin yayımladığı son tahminlere göre, bu hafta itibarıyla hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçti. Salı günü birçok şehirde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve bunaltıcı seviyelere ulaşması bekleniyor.

İşte yüksek sıcaklık beklenen şehirler: