Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! İşte etkilenecek şehirler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos Salı günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.

Meteoroloji’nin yayımladığı son tahminlere göre, bu hafta itibarıyla hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçti. Salı günü birçok şehirde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve bunaltıcı seviyelere ulaşması bekleniyor.

İşte yüksek sıcaklık beklenen şehirler:

İzmir

Aydın

Batman

Denizli

Muğla

Siirt

Adana

Kahramanmaraş

Şırnak

Gaziantep

Kilis

Adıyaman

Şanlıurfa

Tunceli

Elazığ

Bingöl

Muş

Diyarbakır

Mardin

