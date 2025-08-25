Kavurucu sıcaklar geri dönüyor! İşte etkilenecek şehirler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Ağustos Salı günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu.
Meteoroloji’nin yayımladığı son tahminlere göre, bu hafta itibarıyla hava sıcaklıkları yeniden yükselişe geçti. Salı günü birçok şehirde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması ve bunaltıcı seviyelere ulaşması bekleniyor.
İşte yüksek sıcaklık beklenen şehirler:
İzmir
Aydın
Batman
Denizli
Muğla
Siirt
Adana
Kahramanmaraş
Şırnak
Gaziantep
Kilis
Adıyaman
Şanlıurfa
Tunceli
Elazığ
Bingöl
Muş
Diyarbakır
Mardin