Kayseri TOKİ arsa kura sonuçları açıklanıyor
Kayseri TOKİ arsa kura çekilişi sonuçları canlı yayın üzerinden açıklanıyor. TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında Kayseri'de 1650 müstakil arsa kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. İşte 14 Mart 2023 Kayseri TOKİ arsa kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı...
TOKİ İlk Evim arsa projesi kapsamında ülke genelinde 1 milyon adet arsa hak sahibini bulacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen kura çekilişi kaldığı yerden devam ediyor. Yeni açıklanan TOKİ kura takvimine göre Kayseri'de TOKİ arsa kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. İşte 14 Mart 2023 TOKİ Kayseri kura çekimi canlı yayın ve isim listesi sorgulama ekranı...
KAYSERİ TOKİ ARSA KURALARI ÇEKİLİYOR!
Kayseri TOKİ arsa kura çekimi 14 Mart 2023 Salı günü yani bugün yapılacak. Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından Kayseri Merkez'de 1650 müstakil arsanın hak sahibi belli olacak.
E-DEVLET TOKİ ARSA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ İlk Evim arsa kura çekimi sonuçlahttps://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulamarı sosyal konut etabında olduğu gibi e-devlet üzerinden öğrenilebilecek.
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