Kayseri TOKİ arsa kura sonuçları açıklanıyor

TOKİ İlk Evim arsa projesi kapsamında ülke genelinde 1 milyon adet arsa hak sahibini bulacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen kura çekilişi kaldığı yerden devam ediyor. Yeni açıklanan TOKİ kura takvimine göre Kayseri'de TOKİ arsa kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. İşte 14 Mart 2023 TOKİ Kayseri kura çekimi canlı yayın ve isim listesi sorgulama ekranı...