Keneler tek seferde 15 bin yumurta bırakıyor: Uzmanlardan hayati uyarı

KENE BAŞINA 15 BİN YENİ TEHDİT



Çankırı’da düzenlenen Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu'nda anlatılanlara göre bir kene tek seferde 15 bin yumurta bırakabiliyor. Eğer hastalık taşıyorsa, bu binlerce yeni risk demek. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıklar da bu yolla yayılabiliyor.