Keneler tek seferde 15 bin yumurta bırakıyor: Uzmanlardan hayati uyarı
Çankırı’da düzenlenen Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu'nda kenelerin biyolojisinden korunma yollarına kadar pek çok hayati konu gündeme geldi. Uzmanlar, kenelerin taşıdığı virüslerin ölümcül olabileceğini ve farkındalığın hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.
KENE BAŞINA 15 BİN YENİ TEHDİT
Çankırı’da düzenlenen Kene Kaynaklı Hastalıklar Sempozyumu'nda anlatılanlara göre bir kene tek seferde 15 bin yumurta bırakabiliyor. Eğer hastalık taşıyorsa, bu binlerce yeni risk demek. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ölümcül hastalıklar da bu yolla yayılabiliyor.
KENE VÜCUDA TUTUNDUYSA NE YAPMALI?
Uzmanlar, kene çıkarılırken başının içeride kalmasının önemli olmadığını, asıl gövdenin çıkarılması gerektiğini belirtiyor. Telaşa gerek yok.
KENELER NEREYE GİZLENİR?
Ahır, ağıl gibi yerlerdeki küçük çatlaklar kene saklanması için ideal. Uzmanlar bu boşlukların kapatılması gerektiğini vurguluyor.
KENELERİN DOĞAL DÜŞMANI YOK MU?
Sempozyumda belirtildiği üzere, kenelerin doğal düşmanı yok. Bu da yayılmalarını kolaylaştırıyor.
KAFASI DEĞİL, GÖVDESİ ÖNEMLİ
Kene çıkarılırken en çok yapılan hata, başının vücutta kalmasıdır. Ancak uzmanlara göre asıl önemli olan gövdesinin çıkarılması.
Kırsal bölgelerdeki ağıl ve ahırlarda bulunan küçük çatlaklar, keneler için ideal saklanma alanları. Bu çatlakların kapatılması gerekiyor.