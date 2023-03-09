Kentsel dönüşümde kira yardımları arttırıldı! Ne kadar zamlandı? Ne zaman hesaplara yatırılacak?

ANKARA VE İZMİR'DE KİRA YARDIMI 3.000 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı 3 bin liraya yükseldi. Ayrıca diğer büyükşehirlerde kira yardımı 2 bin 500 liraya, diğer illerde ise 2 bin liraya çıkartıldığını belirtti.