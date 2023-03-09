Kentsel dönüşümde kira yardımları arttırıldı! Ne kadar zamlandı? Ne zaman hesaplara yatırılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı bir programda kentsel dönüşüm kira yardımlarının arttırıldığını açıkladı. Kira yardımı ne kadar oldu? Kira yardımı hangi ilde ne kadar oldu?
Bakan Kurum, kentsel dönüşümde kira yardımlarının arttırıldığını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kira yardımları ne kadar arttı? Hesaplara ne zaman yatıralacak? Detaylar haberimizde...
İSTANBUL'DA KİRA YARDIMI 3.500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Bakan Kurum, İstanbul'da 1.500 lira olan kentsel dönüşüm kira yardımı miktarının 3 bin 500 liraya yükseltildiğini söyledi.
ANKARA VE İZMİR'DE KİRA YARDIMI 3.000 LİRAYA YÜKSELTİLDİ
Ankara, Bursa, Antalya ve İzmir'de kentsel dönüşüm kira yardımı miktarı 3 bin liraya yükseldi. Ayrıca diğer büyükşehirlerde kira yardımı 2 bin 500 liraya, diğer illerde ise 2 bin liraya çıkartıldığını belirtti.
KİRA YARDIMLARI HESABA NE ZAMAN YATIRALACAK?
Bakan Kurum, yeni kira yardımı bedellerini Nisan ayından itibaren vatandaşların hesaplarına yatıracaklarını söyledi.