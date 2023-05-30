KGM 30 Mayıs 2023 kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Karayolları işçi alımı sonuç ekranı! İsim listesi sorgulama nasıl yapılır?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımına yönelik kura çekimi ile ilgili gelişmeler takip ediliyor. 30 Mayıs Salı günü (bugün) başlayan kura çekimi 2 gün sürecek. Çekilişle belirlenen isimlerin kadrolarına yerleşimi yapılacak. İŞKUR KGM kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı haberimizde...
Karayolları Genel Müdürlüğünde (KGM) çalıştırılmak üzere 3 bin personel alımı yapılacak. Personel alımına yönelik başvurular 2-7 Mayıs tarihleri arasında İŞKUR'un esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapıldı.
KGM işçi alımı kurası ile ilgili gelişmeler başvuranlar tarafından araştırılmaya başlandı. Arama motorlarında kura çekimi ile ilgili sorgulamalar yapılıyor. 30 Mayıs Salı (bugün) günü başlayan kura çekimi 2 gün boyunca devam edecek.
Kura çekimi sonucu kazanan adayların kadrolarına yerleşimi yapılacak. Peki, 3 bin KGM 2023 işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? KGM işçi alımı kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, İŞKUR kura sonucu isim listesi sorgulama ve sürece ilişkin detaylar…
KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
KGM kura çekimleri il il gerçekleştirilecek. KGM 3 bin işçi alımı ile ilgili noter kurası illerin trafik koduna göre sıralı bir şekilde, her il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.