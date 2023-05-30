KGM 30 Mayıs 2023 kura çekimi sonuçları açıklandı mı? Karayolları işçi alımı sonuç ekranı! İsim listesi sorgulama nasıl yapılır?

KGM İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KGM kura çekimleri il il gerçekleştirilecek. KGM 3 bin işçi alımı ile ilgili noter kurası illerin trafik koduna göre sıralı bir şekilde, her il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak.