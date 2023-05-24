KGM kura tarihi açıklandı: Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekimi tarihleri belli oldu. Alınan karara göre, KGM işçi alımı kuraları 2 gün sürecek. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerine 3.000 sürekli işçi alımı için başvurular 02/05/2023 – 08/05/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından alındı. Başvuru sürecinin ardından gözler kura tarihleri ve sürecine çevrildi. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamada işçi alımı kura sürecinin ayrıntılarına yer verdi.
KGM İŞÇİ ALIMI KURA TARİHİ
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Genel Müdürlüğümüzce doğrudan noter kurası ile belirlenecek.
İl ve mesleklere göre ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının 3 katı kadar da yedek aday için kura ile yerleştirme işlemi, Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Genel Müdürlüğümüz konferans salonunda gerçekleştirilecek.
Kura sonuçları noter onayından sonra https://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Duyurular.aspx internet adresinden ilan edilecektir.