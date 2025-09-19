Kilogramı 20 bin lira! Türkiye’de sayısı 15 yılda 100 binden fazla arttı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sakız ağacının Anadolu’nun kadim bitkisi olduğunu hatırlatarak, “Şu anda yıllık 200-250 kilogram arasında üretim var. Hedefimiz en az 5 ton üretime ulaşmak. Sakız ağacı su istemeden yetişiyor ve kilogramı 20 bin liraya alıcı buluyor. Bu, çiftçiler için çok önemli bir gelir kaynağı” dedi.

Şahin, Çeşme damla sakızına coğrafi işaret alındığını, Avrupa Birliği’nden de tescil için çalışmaların sürdüğünü aktardı.