Kilogramı 20 bin lira! Türkiye’de sayısı 15 yılda 100 binden fazla arttı
İzmir’in Çeşme yarımadasında yetişen ve ticari değeri nedeniyle “altın damlayan ağaç” olarak bilinen sakız ağaçları, yürütülen çalışmalarla yeniden hayat buldu. 2010 yılında yalnızca 1000 civarında olan sakız ağacı sayısı, bugün 100 bini aştı.
Dünyada yalnızca Ege Denizi’ndeki Sakız Adası ve İzmir’in Çeşme yarımadasında yetişen sakız ağaçları, bir dönem “yok” denecek kadar azalmıştı. Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel yönetimler ve üreticilerin çabalarıyla ağaç sayısı hızla arttı.
Tohumdan yetişmeyen sakız ağacı için Bakanlık tarafından üretilen fidanlar, hem yangın bölgelerine dikildi hem de arazi sahiplerine dağıtıldı. Böylece 15 yıl içinde ağaç sayısı 100 kat artarak 100 bine ulaştı.
HASAT ZOR AMA GELİRİ YÜKSEK
Damla sakızı üretiminde zahmetli bir süreç izleniyor. Haziran ayında ağaçların altına kireç seriliyor, gövdeye atılan çiziklerden akan öz su kireç üzerinde kristalize oluyor. Eylül ayına kadar süren bu süreç sonunda elde edilen sakız, gıda, tıp ve kozmetik alanında kullanılıyor.
İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, sakız ağacının Anadolu’nun kadim bitkisi olduğunu hatırlatarak, “Şu anda yıllık 200-250 kilogram arasında üretim var. Hedefimiz en az 5 ton üretime ulaşmak. Sakız ağacı su istemeden yetişiyor ve kilogramı 20 bin liraya alıcı buluyor. Bu, çiftçiler için çok önemli bir gelir kaynağı” dedi.
Şahin, Çeşme damla sakızına coğrafi işaret alındığını, Avrupa Birliği’nden de tescil için çalışmaların sürdüğünü aktardı.
ÇİFTÇİLERİN İLGİSİ ARTIYOR
Çeşme ilçesi Ovacık Mahallesi’nde üretim yapan Musa Yalçın, 6 yıl önce 3 dönümlük arazisine 70 sakız ağacı diktiğini söyledi. Bu yıl ilk kez hasat yaptığını belirten Yalçın, “13 kilogram ürün elde edeceğim. Hem atıl arazimi değerlendirdim hem de suya ihtiyaç duymayan bir bitkiyle verimli üretim sağladım” dedi.
“İHTİYACI KARŞILAYIP İHRACATA YÖNELECEĞİZ”
Türkiye’nin damla sakızı ihtiyacını karşılamak ve ihracata yönelmek için üretim kapasitesini artırmaya çalıştıklarını belirten Mustafa Şahin, “Kadim bir ürünü yeniden hatırladık. Hedefimiz önce ülkemizin ihtiyacını karşılamak, ardından da ihracat seviyesine ulaşmak” ifadelerini kullandı.
Bugün İzmir’de 100 binin üzerinde sakız ağacı bulunuyor. Yetkililer, üretim miktarını artırarak “altın damlayan ağaç”tan hem çiftçiye hem ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanmasını hedefliyor.