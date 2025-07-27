Kilosu 15 bin TL! Dünyada başka yerde yok

KİLOSU 15 BİN TL’YE SATILIYOR

Gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan damla sakızının kilogram fiyatı 15 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Sakız üretimi Türkiye’de ilk kez 1959 yılında Çeşme’de başlasa da, uzun yıllar yeterli ilgi görmedi. Ancak son 20 yılda yürütülen çalışmalar sayesinde yeniden canlandırıldı. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin sakız fidanı toprakla buluşturuldu.