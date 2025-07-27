Kilosu 15 bin TL! Dünyada başka yerde yok
Damla sakızı hasadı başladı! İşte sadece İzmir’in Çeşme Yarımadası ve Yunanistan’ın Sakız Adası’nda yetişen sakız ağaçlarının bilinmeyenleri…
Sakız ağaçları dünyada yalnızca Yunanistan’ın Sakız Adası ile İzmir’in Çeşme ilçesinde yetişebiliyor. Her yıl haziran sonu ile temmuz başında yapılan çizim işlemleriyle hasada hazırlanan ağaçlardan, ağustos sonuna kadar damla sakızı elde ediliyor.
KİLOSU 15 BİN TL’YE SATILIYOR
Gıda, ilaç ve kozmetik sektöründe kullanılan damla sakızının kilogram fiyatı 15 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Sakız üretimi Türkiye’de ilk kez 1959 yılında Çeşme’de başlasa da, uzun yıllar yeterli ilgi görmedi. Ancak son 20 yılda yürütülen çalışmalar sayesinde yeniden canlandırıldı. Bugüne kadar yaklaşık 40 bin sakız fidanı toprakla buluşturuldu.
Şu an Çeşme’de verimli durumda yaklaşık bin ağaç bulunuyor. Bu ağaçlardan yılda ortalama 100 kilogram damla sakızı elde ediliyor. Ancak dikilen 40 bin ağacın önümüzdeki 5 yıl içinde ürün vermesiyle bu miktarın 1,5-2 ton seviyesine, ardından da 4-5 ton kapasiteye ulaşması bekleniyor.
Sakız üreticisi Hasan Ege Tütüncüoğlu, Türkiye’nin yılda 20 ton damla sakızı ithalatı yaptığını hatırlatarak, “Çeşmeli üreticilerin ilk hedefi bu ithalatı durdurmak ve tamamen yerli üretime geçmek” dedi.
Sakız ağacının kuraklıkla mücadelede önemli bir bitki olduğunu belirten Tütüncüoğlu, ağaçların su istememesi, ilaç gerektirmemesi ve erozyon önleyici özelliğiyle dikkat çektiğini vurguladı.
Coğrafi işaretli ürün statüsüne sahip olan Çeşme damla sakızı, bölge kadınları için de istihdam kaynağı. Üretici İbrahim Topal, sakız temizliği gibi işlemlerde özellikle kış aylarında ev kadınlarının çalışabileceğini belirterek, “Bu şekilde hem ev ekonomisi güçlenir hem de üretime katkı sağlanır” dedi.
Tütüncüoğlu, şu anda 26 bin sakız fidanının saksılarda dikim beklediğini belirterek, “Eğer devlet uygun arazi tahsis ederse 6 ay içinde 50 bin fidanı toprakla buluşturabiliriz. Bu üretim 5 yıl içinde Türkiye’yi dünya pazarında önemli bir konuma taşır” ifadelerini kullandı.