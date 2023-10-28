Kira Sorunu Büyüyor! Antalya'da Bir Aile Daha Evden Atıldı

Yıllarca alın teri döküp aldığı eşyalar, hurdaymışçasına sokağa atıldı. İki çocuğuyla geceyi sokakta geçirmek zorunda bırakıldı. Ayşe Geçim’in başına gelen ilk değil, bu gidişle son da olmayacak. Kontrolsüzce artan kiralar, ev sahibi-kiracı ilişkilerinde büyük krize yol açtı. Hükümet barınma sorunu için arabuluculuk ve yüzde 25 gibi uygulamaları çözüm diye sunsa da, ev sahibi kiracı arasındaki sorunlar giderek büyüyor.

Antalya’da Kepez Özgürlük Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Geçim, ev sahibi tarafından sokağa atıldı. 4 yıldır ‘yuvam’ dediği evinden 2 çocuğu ve eşyalarıyla çıkarılan Geçim, geceyi sokakta geçirdi. Ayşe Geçim, hiçbir belgeye de imza atmadığını belirtiyor. Gidecek bir yeri yok. Yeni ev kiralayacak gücü de yok. Komşularının desteğiyle belki bu günü atlatacak. Peki ya yarın? Ayşe Geçim de diğer tüm mağdur olan vatandaşlar gibi, yetkililere seslendi. En temel hakkını koruyacak kalıcı çözüm için artık harekete geçilmesini istedi.