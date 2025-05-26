Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yeni haftada Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 1

🌡️ Hava sıcaklığı düşüyor
Trakya ile Kıyı Ege’de sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.




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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 2

💨 Fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 3

⚠️ Kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Kuvvetli yağış: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 4

Toz taşınımı: Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 5

Bölgelere göre hava durumu

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 6

Marmara:
Genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Toz taşınımı da etkili olabilir.

İstanbul: 20°C – Sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
Edirne: 19°C – Sağanak yağışlı

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 7

Kırklareli: 18°C – Sağanak yağışlı
Balıkesir: 24°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 8

Ege:
Bölge genelinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Güney ve güneybatı yönlü rüzgar kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

İzmir: 23°C – Kuvvetli sağanak
Denizli: 30°C – Sağanak yağışlı

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 9

Muğla: 25°C – Sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 25°C – Sağanak yağışlı

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 10

Akdeniz:
Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.

Antalya: 31°C – İç kesimleri sağanak yağışlı
Adana: 33°C – Bulutlu

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 11

Hatay: 33°C – Bulutlu
Isparta: 26°C – Sağanak yağışlı

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 12

İç Anadolu:
Sivas hariç tüm bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak.

Ankara: 29°C – Sağanak yağışlı
Eskişehir: 26°C – Kuvvetli sağanak

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 13

Konya: 32°C – Sağanak yağışlı
Nevşehir: 30°C – Sağanak yağışlı

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 14

Batı Karadeniz:
Bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sinop hariç diğer illerde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgar ve toz taşınımı etkili.

Bolu: 25°C – Kuvvetli sağanak
Kastamonu: 25°C – Kuvvetli sağanak

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 15

Zonguldak: 25°C – Kuvvetli sağanak
Sinop: 25°C – Yerel sağanak

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 16

Orta ve Doğu Karadeniz:
Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Amasya: 36°C – Sağanak yağışlı
Samsun: 25°C – Akşam saatlerinde sağanak

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 17

Rize - Trabzon: 26°C – Çok bulutlu

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 18

Doğu Anadolu:
Doğu kesimler parçalı bulutlu, batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

Malatya: 35°C – Az bulutlu
Erzurum: 26°C – Az bulutlu

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 19

Kars: 24°C – Çok bulutlu
Van: 23°C – Çok bulutlu

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 20

Güneydoğu Anadolu:
Bölge genelinde az bulutlu hava bekleniyor. Toz taşınımı etkili olabilir.

Diyarbakır: 37°C
Gaziantep: 36°C

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Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı... - Resim: 21

Mardin: 33°C
Siirt: 35°C

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