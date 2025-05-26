Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, yeni haftada Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
🌡️ Hava sıcaklığı düşüyor
Trakya ile Kıyı Ege’de sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
💨 Fırtına ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette; Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde ise yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
⚠️ Kuvvetli yağış ve toz taşınımı uyarısı
Kuvvetli yağış: Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İzmir, Manisa, Kütahya, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Toz taşınımı: Marmara’nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Bölgelere göre hava durumu
Marmara:
Genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Toz taşınımı da etkili olabilir.
İstanbul: 20°C – Sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli
Edirne: 19°C – Sağanak yağışlı
Kırklareli: 18°C – Sağanak yağışlı
Balıkesir: 24°C – Kuvvetli sağanak bekleniyor
Ege:
Bölge genelinde gök gürültülü sağanaklar görülecek. İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Güney ve güneybatı yönlü rüzgar kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esecek.
İzmir: 23°C – Kuvvetli sağanak
Denizli: 30°C – Sağanak yağışlı
Muğla: 25°C – Sağanak yağışlı
Afyonkarahisar: 25°C – Sağanak yağışlı
Akdeniz:
Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi ve toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
Antalya: 31°C – İç kesimleri sağanak yağışlı
Adana: 33°C – Bulutlu
Hatay: 33°C – Bulutlu
Isparta: 26°C – Sağanak yağışlı
İç Anadolu:
Sivas hariç tüm bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor. Rüzgar ve toz taşınımı etkili olacak.
Ankara: 29°C – Sağanak yağışlı
Eskişehir: 26°C – Kuvvetli sağanak
Konya: 32°C – Sağanak yağışlı
Nevşehir: 30°C – Sağanak yağışlı
Batı Karadeniz:
Bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor. Sinop hariç diğer illerde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Rüzgar ve toz taşınımı etkili.
Bolu: 25°C – Kuvvetli sağanak
Kastamonu: 25°C – Kuvvetli sağanak
Zonguldak: 25°C – Kuvvetli sağanak
Sinop: 25°C – Yerel sağanak
Orta ve Doğu Karadeniz:
Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Samsun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Amasya: 36°C – Sağanak yağışlı
Samsun: 25°C – Akşam saatlerinde sağanak
Rize - Trabzon: 26°C – Çok bulutlu
Doğu Anadolu:
Doğu kesimler parçalı bulutlu, batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.
Malatya: 35°C – Az bulutlu
Erzurum: 26°C – Az bulutlu
Kars: 24°C – Çok bulutlu
Van: 23°C – Çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu:
Bölge genelinde az bulutlu hava bekleniyor. Toz taşınımı etkili olabilir.
Diyarbakır: 37°C
Gaziantep: 36°C
Mardin: 33°C
Siirt: 35°C