Kışlıkları geri indirin, Meteoroloji uyardı: Yağış, fırtına, toz taşınımı...

Marmara:

Genel olarak parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Toz taşınımı da etkili olabilir.

İstanbul: 20°C – Sağanak yağışlı, yer yer kuvvetli

Edirne: 19°C – Sağanak yağışlı



