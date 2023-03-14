Kışlıkları kaldırmayın: Kocakarı soğukları geliyor

Meteoroloji ve uzmanların Mart ayının başında büyük kar yağışı beklentisi gerçekleşmedi. Sıcaklıklar bazı yerlerde 10 derece birden düşerken Türkiye'ye yeni bir uyarı geldi.

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Kışlıkları kaldırmayın: Kocakarı soğukları geliyor - Resim: 1 1 8

Meteoroloji ve uzmanların Mart ayının başında büyük kar yağışı beklentisi gerçekleşmedi.  Sıcaklıklar bazı yerlerde 10 derece birden düşerken Türkiye'ye yeni bir uyarı geldi.  "Kocakarı soğukları geliyor" diyen uzman kar yağışı da görüleceğini söyledi.

Kışlıkları kaldırmayın: Kocakarı soğukları geliyor - Resim: 2 2 8

Yağış açısından ümitler tükenirken uzman isim "Kocakarı soğukları geliyor" açıklaması yaptı. "Kocakarı soğukları" kar da getirecek deniyor. Uzman kar yağışı beklenen yerleri sıraladı.  

Kışlıkları kaldırmayın: Kocakarı soğukları geliyor - Resim: 3 3 8

Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalından paylaştığı videoda önümüzdeki günlerde görülebilecek hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı. 

Kışlıkları kaldırmayın: Kocakarı soğukları geliyor - Resim: 4 4 8

Bozyurt, şu açıklamayı yaptı: "Kocakarı soğukları kar ile birlikte geliyor. Kışın doğru dürüst yağmayan kar bu defa kocakarı soğukları ile geliyor. Halk takvimindeki günler hiç şaşmıyor.   