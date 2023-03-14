Kışlıkları kaldırmayın: Kocakarı soğukları geliyor
Meteoroloji ve uzmanların Mart ayının başında büyük kar yağışı beklentisi gerçekleşmedi. Sıcaklıklar bazı yerlerde 10 derece birden düşerken Türkiye'ye yeni bir uyarı geldi.
Meteoroloji ve uzmanların Mart ayının başında büyük kar yağışı beklentisi gerçekleşmedi. Sıcaklıklar bazı yerlerde 10 derece birden düşerken Türkiye'ye yeni bir uyarı geldi. "Kocakarı soğukları geliyor" diyen uzman kar yağışı da görüleceğini söyledi.
Yağış açısından ümitler tükenirken uzman isim "Kocakarı soğukları geliyor" açıklaması yaptı. "Kocakarı soğukları" kar da getirecek deniyor. Uzman kar yağışı beklenen yerleri sıraladı.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Coğrafya Bölümü İklim Bilimci Öğretim Üyesi Dr. Okan Bozyurt, YouTube kanalından paylaştığı videoda önümüzdeki günlerde görülebilecek hava durumuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.
Bozyurt, şu açıklamayı yaptı: "Kocakarı soğukları kar ile birlikte geliyor. Kışın doğru dürüst yağmayan kar bu defa kocakarı soğukları ile geliyor. Halk takvimindeki günler hiç şaşmıyor.