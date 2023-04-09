Kız Kulesi ortaya çıktı

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Mayıs ayında açılması planlanan Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.

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Kız Kulesi ortaya çıktı - Resim: 1 1 9

Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.

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İstanbul’un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı.

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İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı.

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Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesi’nin fotoğraflarını çekti.