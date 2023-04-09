Kız Kulesi ortaya çıktı
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Mayıs ayında açılması planlanan Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.
Restorasyon çalışmalarında sona gelinen ve Mayıs ayında açılması planlanan Üsküdar'daki Kız Kulesi, çevresindeki iskelenin kaldırılmasıyla tamamen ortaya çıktı.
İstanbul’un simgelerinden olan ve bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Kız Kulesi’nin çevresinde bulunan iskeleler kaldırılmaya başlandı.
İskelelerin bir kısmının kaldırılmasıyla Kız Kulesi tamamen ortaya çıktı.
Kulenin çevresindeki iskelelerin kaldırılmasıyla vatandaşlar da Kız Kulesi’nin fotoğraflarını çekti.