Klasik otomobiller Gül Festivali'nde buluştu: Mercedesler Isparta'da nostaljik anlar yaşattı
Klasik otomobil tutkunları, Isparta'daki Gül Festivali'nde bir araya geldi. Onlarca klasik otomobil konvoy oluştururken ortaya renkli anlar çıktı.
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Klasik otomobil tutkunları, Isparta'da "Gül Festivali"nde buluştu. Onlarca araç görenleri kendine hayran bıraktı.
Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyeleri, 2023 Uluslararası Gül Festivali dolayısıyla Isparta'da konvoy düzenledi.
32 klasik otomobilin yer aldığı konvoy, belediye binası önünden başladı.
Renkli görüntüler oluşturan konvoya vatandaşlar da araçlarıyla eşlik etti, fotoğraf çektirdi.