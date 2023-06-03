Klasik otomobiller Gül Festivali'nde buluştu: Mercedesler Isparta'da nostaljik anlar yaşattı

Klasik otomobil tutkunları, Isparta'daki Gül Festivali'nde bir araya geldi. Onlarca klasik otomobil konvoy oluştururken ortaya renkli anlar çıktı.

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Klasik otomobiller Gül Festivali'nde buluştu: Mercedesler Isparta'da nostaljik anlar yaşattı - Resim: 1 1 8

Klasik otomobil tutkunları, Isparta'da "Gül Festivali"nde buluştu. Onlarca araç görenleri kendine hayran bıraktı.

Klasik otomobiller Gül Festivali'nde buluştu: Mercedesler Isparta'da nostaljik anlar yaşattı - Resim: 2 2 8

Türkiye Klasik Mercedes Sevenler Kulübü üyeleri, 2023 Uluslararası Gül Festivali dolayısıyla Isparta'da konvoy düzenledi.

Klasik otomobiller Gül Festivali'nde buluştu: Mercedesler Isparta'da nostaljik anlar yaşattı - Resim: 3 3 8

32 klasik otomobilin yer aldığı konvoy, belediye binası önünden başladı.

Klasik otomobiller Gül Festivali'nde buluştu: Mercedesler Isparta'da nostaljik anlar yaşattı - Resim: 4 4 8

Renkli görüntüler oluşturan konvoya vatandaşlar da araçlarıyla eşlik etti, fotoğraf çektirdi.