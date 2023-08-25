Kocaeli itfaiyesinden gerçeği aratmayan eğitim! Gerçeğe uygun simülatörler kullanıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel sektör itfaiyecilerine gerçeği aratmayan eğitimler veriyor. Gerçeğe uygun simülatörler kullanan ekipler, canlı biçimde yangın söndürme faaliyetleri gerçekleştirildi.

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Kocaeli itfaiyesinden gerçeği aratmayan eğitim! Gerçeğe uygun simülatörler kullanıldı - Resim: 1

Ulusal olarak AFAD tarafından hayata geçirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde her ilde eğitimler veriliyor.

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Kocaeli itfaiyesinden gerçeği aratmayan eğitim! Gerçeğe uygun simülatörler kullanıldı - Resim: 2

 İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi tarafından, tüm kamu ve özel kurumların acil müdahale ekipleri ile vatandaşlara eğitim veriliyor.

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Kocaeli itfaiyesinden gerçeği aratmayan eğitim! Gerçeğe uygun simülatörler kullanıldı - Resim: 3

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tarafından Ford Otosan İtfaiye teşkilatı personellerine eğitim verildi.

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Kocaeli itfaiyesinden gerçeği aratmayan eğitim! Gerçeğe uygun simülatörler kullanıldı - Resim: 4

Yangına müdahale teknikleri konulu eğitim 3 gün sürdü. 

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