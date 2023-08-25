Kocaeli itfaiyesinden gerçeği aratmayan eğitim! Gerçeğe uygun simülatörler kullanıldı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel sektör itfaiyecilerine gerçeği aratmayan eğitimler veriyor. Gerçeğe uygun simülatörler kullanan ekipler, canlı biçimde yangın söndürme faaliyetleri gerçekleştirildi.
# Kocaeli # itfaiye # itfaiye ekipleri # tatbikat # kocaeli
Son Güncelleme:
Ulusal olarak AFAD tarafından hayata geçirilen Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde her ilde eğitimler veriliyor.
İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi tarafından, tüm kamu ve özel kurumların acil müdahale ekipleri ile vatandaşlara eğitim veriliyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) tarafından Ford Otosan İtfaiye teşkilatı personellerine eğitim verildi.
Yangına müdahale teknikleri konulu eğitim 3 gün sürdü.