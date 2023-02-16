Ebrar Sitesi'nin kolonlarından alınan örnek hayrete düşürdü

- Enkaz kaldırılan yerlerden karot ve demir alınıyor. Projesi ile incelemeler yapılıyor. Dere mi, deniz kumu mu kullanıldığı, kolonda yeteri kadar donatı kullanılıp kullanılmadığı soruşturuluyor. Zaten çoğunda nervürsüz demir var, yani tırtıklı olmayan. 1999 öncesi yapılan binalar mevcut. 10 bloktan oluşan Ebrar sitesi yıkıldı. Sitede yaklaşık iki binden fazla canımızı kaybettik. Binaların 2000 yılı sonrası yapılmasına rağmen nervürsüz, yani yasaklı olan demir kullanılmış. Oranın müteahhidi kesinlikle katil, eli kana bulandı. Aynı şekilde Seçkinler Sitesi. Benim ofisim Seçkinler Sitesi’ndeydi. A blokta 25/70 santim ebatlarındaki kolon donatına bakıyoruz; 14 tane 20’lik demirler var. C blokun demirlerine bakıyorum, kolonla aynı ebatta dört tane demir var. Demiri dört taneye düşürmüşler. Hırsızlık yani başka açıklaması yok. Müteahhit burada 2004’te inşaata başlamış, 2006 yılında bitirmiş. Biter bitmez belediye iskan vermiş. Bakıyorum dört tane demir bir kolona... Deniz kumu var, beton çok kalitesiz. Nasıl ayakta kalmış bu zamana kadar? Van, Elazığ, Malatya depremlerinin hepsinde sallandık. Demek bu depremde binanın taşıyıcı özelliğinin gücü kalmadı.

KAYNAK: milliyet.com.tr