Konya'da 5.2'lik deprem: Uzmanlardan peş peşe uyarılar
Konya’nın Kulu ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilirken, uzmanlardan peş peşe uyarılar geldi. Deprem sonrası açıklamalarda bulunan bilim insanları, bölgedeki fay hatlarının potansiyeline dikkat çekti.
Deprem saat 15.46’da Konya’nın Kulu ilçesinde meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, Ankara dahil çevre illerde de hissedildi. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Kulu’ya bağlı Kırkkuyu mevkisi olarak duyurdu.
Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar
📌 Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin Tuz Gölü Fayı üzerinde meydana geldiğini belirterek, “Bu fay çok uzun aralıklarla deprem üreten bir yapı. Bu deprem orta derinlikli ve büyük bir depremin habercisi değil. Ancak hasar gören yapılara girilmemeli” dedi.
📌 Prof. Dr. Süleyman Pampal, bölgedeki fay hatlarının bin yıldır kırılmadığını hatırlattı: “Tuz Gölü fayı 7’nin üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip. Konya, Ankara ve Eskişehir için bu ciddi bir risk.”
📌 Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Konya’nın tamamen depremden arınmış bir bölge olmadığını vurguladı: “5.2 büyüklüğündeki bu deprem şiddetli ama yıkıcı değil. Ancak daha büyüklerini oluşturabilecek fay zonları mevcut.”
📌 Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin Kulu-Tavşancalı kırığında meydana geldiğini belirterek, “Bu kırık Tuz Gölü Fay Kuşağı’nın bir parçası. Depremin odağı sığ olduğu için Ankara da sarsıldı. Daha büyük bir deprem beklemiyorum” ifadelerini kullandı.
📌 Prof. Dr. Naci Görür, depremin görece sakin bir fay hattında gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Büyük ihtimalle Tuz Gölü Fay Zonu içinde. Burası Türkiye’nin daha az hareketli bölgelerinden biri” dedi.
📌 Prof. Dr. Zafer Akçığ, Türkiye’deki fay haritasının güncellenmesi gerektiğini belirtti: “Artık ülkemizin yalnızca %80’i değil, tamamı deprem riski altındadır. Mevcut fayların dışında yeni faylar da oluşabilir.”
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Konya içinden geçen oldukça uzun ve 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var. Konya için de Ankara için de Eskişehir için de tehlike var. Abartı gibi geliyor ama değil, Türkiye'nin depremden muaf bölgesi yok" ifadelerini kullandı.