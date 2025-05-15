Konya'da 5.2'lik deprem: Uzmanlardan peş peşe uyarılar

Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada, "Konya içinden geçen oldukça uzun ve 7 büyüklüğünde deprem üretebilecek faylar var. Konya için de Ankara için de Eskişehir için de tehlike var. Abartı gibi geliyor ama değil, Türkiye'nin depremden muaf bölgesi yok" ifadelerini kullandı.