Evinin çatısına çıkan 2 köpeği öldüren sanığa 1,5 yıl hapis cezası

Bu kapsamda sanığın 2 evcil köpeği kasten vurarak öldürmesinin Hayvanları Koruma Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen suç tanımına uygun olduğu belirtildi. İddianamede, Tarım ve Orman Bakanlığı Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından verilen nekropsi raporunda ise her iki köpeğin de ölüm sebebinin silahla vurulmaya bağlı yoğun iç kanama sonucu gerçekleştiğinin belirtildiği aktarıldı.