Korkunç kaza: Otomobil ile tır çarpıştı
Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Otomobille çarpışan tırın sürücü kabini koptu. Ortalık savaş alanına dönerken, feci kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.
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Editör: Yağmur Biçen
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Korkunç kaza, Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi’nde yaşandı.
Alınan bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 KY 0541 plakalı BMW marka otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. hakimiyetindeki 55 AKT 081 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücüler B.K. ile H.Ö., otomobildeki A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.