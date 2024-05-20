Korkunç kaza: Otomobil ile tır çarpıştı

Kaza, Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde meydana geldi. Otomobille çarpışan tırın sürücü kabini koptu. Ortalık savaş alanına dönerken, feci kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı.

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Editör: Yağmur Biçen
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Korkunç kaza: Otomobil ile tır çarpıştı - Resim: 1

Korkunç kaza, Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi Alsancak Caddesi’nde yaşandı.

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Korkunç kaza: Otomobil ile tır çarpıştı - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, B.K. idaresindeki 34 KY 0541 plakalı BMW marka otomobil ile U dönüşü yapan H.Ö. hakimiyetindeki 55 AKT 081 plakalı tır çarpıştı.

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Korkunç kaza: Otomobil ile tır çarpıştı - Resim: 3

Çarpışmanın şiddetiyle tırın sürücü kabininin koptuğu kazada sürücüler B.K. ile H.Ö., otomobildeki A.A., A.Y., F.T. ve M.T.E. isimli yolcular yaralandı.

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Korkunç kaza: Otomobil ile tır çarpıştı - Resim: 4

 Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 

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