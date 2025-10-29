Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı

BirGün'ün aktardığı habere göre; Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'in yaklaşık 8 bin 500 yıllık köklü yerleşim geçmişi boyunca pek çok kez depremlerle sarsıldığını ve hasar gördüğünü hatırlattı. Bilim insanı, kentteki fay hatlarını tespit ettiklerini ve bu fayların hem geçmiş dönemlerde ürettikleri depremleri hem de bir sonraki depreme kadar geçmesi beklenen süreleri (periyotları) belirlediklerini ifade etti.