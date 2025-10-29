Korkutan uyarı Balıkesir'den geldi! Ünlü deprem profesörü 5 fay hattını isim isim saydı
Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen ve İzmir'den de hissedilen deprem, gözleri bir kez daha Ege ve Marmara'ya çevirdi. DEÜ'den Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Seferihisar'dan Bergama'ya uzanan 5 fayın uzun süredir sustuğunu belirterek, tehlike çanlarını çaldı ve mevcut yapı stoku için uyardı.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yaşanan ve İzmir’de de hissedilen sarsıntının ardından, kamuoyunun dikkati yeniden Marmara ve Ege bölgelerindeki sismik aktiviteye yöneldi.
Bu olayın hemen sonrasında, İzmir’de tertip edilen “Deprem Farkındalığı” isimli bir söyleşide konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, kentteki aktif fay hatlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Prof. Dr. Sözbilir, bazı fayların çok uzun bir süredir herhangi bir hareket göstermediğine işaret ederek, bu durumun, o fayların yeniden deprem üretme potansiyelini ciddi anlamda artırdığı uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, sunumuna depremin etkileri, sebepleri ve özellikle İzmir çevresindeki olası sarsıntı potansiyeliyle ilgili bilgi vererek başladı. Soru-cevap şeklinde devam eden etkinlik boyunca, deprem öncesinde, deprem esnasında ve deprem sonrasında yapılması gerekenler ve alınacak önlemler bütün detaylarıyla ele alındı.
RİSK AZALTMA ÇALIŞMALARI VE BİNA ANALİZLERİ MASAYA YATIRILDI
Bunların yanı sıra, İzmir’deki diri fayların deprem üretme potansiyelleri, risk azaltma faaliyetleri ve mevcut bina performans analizi gibi kritik başlıklar da söyleşide tartışıldı.
BirGün'ün aktardığı habere göre; Prof. Dr. Sözbilir, İzmir'in yaklaşık 8 bin 500 yıllık köklü yerleşim geçmişi boyunca pek çok kez depremlerle sarsıldığını ve hasar gördüğünü hatırlattı. Bilim insanı, kentteki fay hatlarını tespit ettiklerini ve bu fayların hem geçmiş dönemlerde ürettikleri depremleri hem de bir sonraki depreme kadar geçmesi beklenen süreleri (periyotları) belirlediklerini ifade etti.
İŞTE PROFESÖRÜN İŞARET ETTİĞİ 5 TEHLİKELİ FAY
Sözbilir, elde edilen bu bilimsel veriler doğrultusunda Seferihisar, Tuzla, Gülbahçe, Bergama ve Menemen faylarının uzun bir zamandır deprem üretmediğini açıkladı. Bu durumun, bahsi geçen bu fayların deprem üretme zamanlarının artık yaklaştığı manasına geldiğini vurguladı.
Buna karşılık olarak Prof. Dr. Sözbilir, İzmir, Yeni Foça ve Dağkızılca faylarının ise yakın bir dönemde deprem üretmesinin beklenmediğini katılımcılarla paylaştı.
"MEVCUT YAPILAR CİDDİ RİSK TAŞIYOR"
Prof. Dr. Sözbilir, sunumunda mevcut yapı stokunun içinde bulunduğu vahim duruma da dikkat çekerek, yaşanabilecek olası bir depremde kentteki yapıların "ciddi risk taşıdığını" özellikle vurguladı. Bu tehlikeli tablo karşısında, İzmir deprem master planının mutlaka yenilenmesi gerektiğini belirtti.
Ayrıca, tüm afetlere karşı dirençli bir İzmir kenti oluşturulabilmesi için İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yer alan eylemlerin hızla tamamlanmasının çok büyük önem taşıdığını dile getirdi. Sözbilir, bu planın 2030 yılına kadar tamamlanmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.