Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Son günlerde yüksek nemle birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Ancak bayramda hava durumu değişiyor. İstanbul'da bugünden itibaren sıcaklıklar 8 derece düşecek.
Doğu ve Batı Karadeniz'de ise bugün için fırtına uyarısı yapıldı. Dört ilde sarı kodlu uyarı verilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...
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Bunaltıcı ve sıcak hava yerini serinliğe bıraktı. İstanbul ve Ankara'da aşırı sıcaklar ara verdi.
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun iç ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara'nın kuzey ve doğusu ile Batı Karadeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.