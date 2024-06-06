Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?
2024 kurban fiyatlarının ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başladı. Et fiyatlarında yaşanan artış kurbanlık fiyatlarına yansıdığı görülüyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanların illere göre ortalama fiyatları netleşti.
Kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başladı. Kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı belli oldu mu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları.
KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR
2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.
Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.
GEÇEN YIL TABLO NASILDI?
Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtilmişti. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı ise 140-160 TL arasında satışa sunulmuştu.