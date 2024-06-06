Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?

2024 kurban fiyatlarının ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başladı. Et fiyatlarında yaşanan artış kurbanlık fiyatlarına yansıdığı görülüyor. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanların illere göre ortalama fiyatları netleşti.

# Kurban Bayramı # kurbanlıklar fiyat listesi
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:
Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? - Resim: 1

Kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başladı. Kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı belli oldu mu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları. 

1 7
Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? - Resim: 2

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR

2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.

2 7
Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? - Resim: 3

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.

3 7
Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar? - Resim: 4

GEÇEN YIL TABLO NASILDI?

Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağı belirtilmişti. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatı ise 140-160 TL arasında satışa sunulmuştu.

4 7