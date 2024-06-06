Kurbanlık fiyatları belli oldu! İşte 2024 büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları ne kadar?

Kurbanlık fiyatlarının ne kadar olduğu, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde araştırılmaya başladı. Kurbanlık fiyatları ne kadar, kilo fiyatı belli oldu mu? sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2024 küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık fiyatları.