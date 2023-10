Kurukahveci Mehmet Efendi’den  Cumhuriyetin 100. Yılı İçin “Hatırlı” Kampanya

Türkiye’nin kahve markası Kurukahveci Mehmet Efendi, Cumhuriyetin 100. yılını geniş çaplı bir reklam kampanyası ile kutluyor. 23 Ekim 2023 itibarıyla yayına başlayan kampanyanın TV, basın, dijital ve sosyal medya versiyonlarında, kahvenin 40 yıllık hatırına gönderme yapılarak, “Bizim 40 yıllık hatırımız varsa, Cumhuriyetin sonsuz” sloganına yer verildi.



Kurukahveci Mehmet Efendi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kurukahveci ise 100. yıl reklam filminin çıkış hikâyesiyle şöyle anlattı: “Yaratıcı ajansımız Indie İstanbul’un hazırladığı reklam filminde, Cumhuriyetin ve Türk kahvesinin ortak özelliklerinden yola çıkıldı. Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimiz, güç ve akıl birliğimizle, birbirimizi kucaklamamızla, birbirimize sahip çıkmamızla doğdu. Kahve de insanları bir araya getiren, paylaşıma davet eden çok önemli bir ortak kültür değerimiz. Ajansımız, Türkiye’nin en eski kahve markası olan Kurukahveci Mehmet Efendi’nin herkesin yakınında olan bir marka duruşunu filme de yansıtarak; her kesim, her yaştan insanın yaşantısından küçük kesitlere yer verdi. Başta Indie İstanbul’un kurucu ortağı Güngör Türkömer ve ajans ekibi olmak üzere, Türkiye’nin en önemli genç kuşak yönetmenlerinden biri olan Tolga Karaçelik ve besteci Ahmet Bilgiç’in değerli katkılarıyla, hem önemli bir mesajı olan hem de -tıpkı kahve gibi- insanı keyiflendiren bir filmin ortaya çıkmış olmasından çok mutlu olduk.”



Türk kahvesi ikramının, kültürümüzde her zaman sevginin, saygının ve konuğa verilen değerin bir göstergesi olduğuna işaret eden Kurukahveci Mehmet Efendi Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Kurukahveci ise, “Kurum olarak kuruluşumuz Osmanlı döneminde olduysa da, Cumhuriyetle birlikte büyüdük, geliştik, dünyaya açıldık. Bugün 60 ülkede var isek, bunu Cumhuriyetin kazandırdığı vizyona borçluyuz. Bu kampanya da Cumhuriyetin bize kazandırdıklarına bir teşekkür niteliği taşıyor. Kahvenin hatırı 40 yıl ise, Cumhuriyetin hatırı sonsuz” dedi.







Reklam filminin sözleri de bir hayli etkileyici. Filmin sözleri şöyle:

Varsa yüzümüzde bir tebessüm,

Alışkanlık olmuşsa eğer,

Vazgeçilemeyen,

Tadı hep damağımızda,

Hiç değişmeyen,

40 yılsa bizim hatırımız,

Onunki sonsuz,

Yaşa cumhuriyet,

İlelebet…





Künye:

Reklamveren: Kurukahveci Mehmet Efendi

Reklamveren Temsilcileri: Suna Altan, Sezin Özakıncı

İletişim Ajansı: LEA İstanbul

Ajans: Indie İstanbul

Yaratıcı ekip: Güngör Türkömer, Mert Kunç, Ali Hikmet Yavuz, Kemal Hayıt

Müşteri ilişkileri: Gözde Yılmaz, Burçin Ercan

Dijital iletişim: İbrahim Özay

Prodüksiyon şirketi: Public Film

Yönetmen: Tolga Karaçelik

Müzik: Ahmet Bilgiç

Medya ajansı: Sparkle MedyaYaratıcı & Tipograf