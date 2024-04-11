Kuşadası'na yerli tatilci akını!
Aydın'ın Kuşadası ilçesi, Ramazan Bayramı nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı.
Ege bölgesinin en kıymetli tatil bölgelerinden biri olan Kuşadası bu Ramazan bayramında da rağbet gördü. Kuşadası yerli tatilcilerin odak noktası oldu. Doğal güzellikleriyle, denizinin güzelliğiyle, tarihi dokusu ve mağaralarıyla yerli turistlerin dikkatini çekti.
Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre kente tatilin başladığı Cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı.
Hava sıcaklığının 22 derece olarak ölçüldüğü ilçeye İzmir, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden araçlarıyla gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) alınan verilere göre kente, tatilin başladığı 6 Nisan Cumartesi gününden bu yana 184 bin araç giriş yaptı.
Bayram tatili için Kuşadası'nı tercih edenler, otellerin de yüzde 90'lara varan doluluk oranına ulaşmasını sağladı. Kentin sahil bandı, turistik çarşılarının bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda da yoğunluk yaşandığı gözlendi.