Kuşadası'na yerli tatilci akını!

Ege bölgesinin en kıymetli tatil bölgelerinden biri olan Kuşadası bu Ramazan bayramında da rağbet gördü. Kuşadası yerli tatilcilerin odak noktası oldu. Doğal güzellikleriyle, denizinin güzelliğiyle, tarihi dokusu ve mağaralarıyla yerli turistlerin dikkatini çekti.