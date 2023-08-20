Kuşadası’nda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.



