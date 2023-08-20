Kuşadası’nda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 30 düzensiz göçmen sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kuşadası’nda 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-74) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# aydın # kuşadası # göçmen
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