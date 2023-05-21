Kütahya'nın yöresel lezzetlerini öğrenen öğrenciler kentin gastronomi turizmine katkı sunacak

MİSAFİRLERİN YÖRESEL YEMEKLERE KOLAY ULAŞMASI SAĞLANCAK

Ünal, kente gelen misafirlerin yöresel yemeklere kolay ulaşabilmeleri için de çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Çalışmaların Kütahya Valiliği himayesinde yürütüldüğünü belirten Ünal, şu ifadeleleri kullandı:

- Bu çalışmalar kapsamında Kütahya mutfağının özellikle coğrafi işaret tescilli ürünlerinin de tarihi Germiyan Sokak'taki konaklarda, Frig Çevre ve Medeniyet Tanıtım Merkezi'nde ve belirlenen restoranlarda çok değerli misafirlerimize, ziyaretçilerimize tattırılmasını amaçlıyoruz. Bunun yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan asırlık tariflerle Türk Mutfağı Haftası'nı da bu kapsamda çok önemli bir fırsat olarak değerlendireceğiz.

Zekeriya Ünal, asırlık tariflerle yapılan 50 yöresel yemeğin sürdürülebilir ve geleneksel olma özelliği taşıdığını söyledi.

Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek ve İçecek Bölümü öğretmeni Nurdan Doğru da öğrencilerine Kütahya'nın yöresel yemek tariflerini uygulamalı olarak öğrettiğini belirterek, böylece hem yemeklerin unutulmamasını sağladıklarını hem de kentin gastronomi turizmine katkı sunduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA