Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi?
Kütahya’nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD bölgede olumsuz bir durum olmadığını bildirirken, artçı sarsıntılar sürüyor. Uzmanlar ise bölgeye dair dikkat çeken uyarılar yaptı.
SİMAV’DA 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Kütahya merkezli sarsıntı korkuttu
AFAD’a göre merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan deprem 12.59’da meydana geldi. Büyüklüğü 5,4 olarak açıklanan sarsıntı Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik’te de hissedildi. Kandilli ise büyüklüğü 5,5 olarak revize etti.
ARTÇILAR PEŞ PEŞE GELDİ
Sarsıntılar aralıksız devam ediyor
5,4’lük depremin ardından bölgede 4,0, 3,9, 3,7, 3,6 ve 3,5 büyüklüğünde artçılar kaydedildi. Vatandaşlar sokaklara çıktı, AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarına başladı.
ÜŞÜMEZSOY: “BU SADECE BAŞLANGIÇ OLABİLİR”
Ana kırılma henüz olmadı
Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Bu deprem daha büyük bir depremin habercisi niteliğinde” dedi. Simav Fayı’nın kilitli bölgesinin kenarlarında yırtılma yaşandığını, ana kırılmanın henüz gerçekleşmediğini söyledi.
“6,5–6,8’E KADAR ÇIKABİLİR”
Üşümezsoy’dan kritik uyarı
“Simav Fayı tek seferde kırılırsa 6,5–6,8 büyüklüğünde deprem üretir” diyen Üşümezsoy, bunun düşük ihtimal olduğunu ancak bölgenin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.
NACİ GÖRÜR: “BÖLGE GERİLİM ALTINDA”
Simav Grabeninde normal fay kırıldı
Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,5 deprem oldu. Simav Grabeninde. Artçılar devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında. Anadolu levhasının batıya kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay” ifadelerini kullandı.
PAMPAL: “BÖLGE ANORMAL HAREKETLİ”
Sındırgı’dan Simav’a uzanan faylar
Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Sabah Sındırgı’da 4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Sındırgı fayı kırıldı. 15–20 kilometrelik kısım kırıldı, artçılar sürüyor. Bölge anormal hareketli. Güneye doğru gizli fayların varlığı da anlaşılıyor” dedi.
“LEVHA SINIRININ DEVAMI”
Ege’deki hareketlilik karaya uzanıyor
Pampal ayrıca, “Ege Denizi içinde Girit-Rodos hattındaki levha sınırının kuzeyinde sismik aktivite sürüyor. Türkiye tarafında da lav hareketleriyle ilişkili depremler yaşanıyor olabilir” yorumunu yaptı.
AHMET ERCAN: “YIKIM EŞİĞİ 6,3”
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Simav’da 2011’de 5,9’luk deprem yaşandığını hatırlatarak, “Yıkım eşiği 6,3 büyüklüğü. Bugünkü deprem ana şok olmayabilir. Evine güvenmeyenler birkaç gün açıkta kalsın” dedi. Artçıların birkaç ay sürebileceğini ekledi.
ERCAN: “SINDIRGI GERİLİM ALTINDA”
Artçılar aylara yayılabilir
Ercan ayrıca, “4,4 / 4,6 / 3,9 büyüklüğünde sarsıntılar olmuştu. Bu, Sındırgı kırığında gerilimin sürdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.
HASAN SÖZBİLİR: “STRES BİRİKİMİ VAR”
Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Nisan ayından bu yana 4’ün üzerinde sarsıntılar yaşanıyor. Bu stres birikiminin göstergesi. Fay kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu, normal faylama eğilimli olabilir. 10 Ağustos’taki Sındırgı depremiyle mekanizma benzerliği var” dedi.