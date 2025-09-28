Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi?

Kütahya’nın Simav ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD bölgede olumsuz bir durum olmadığını bildirirken, artçı sarsıntılar sürüyor. Uzmanlar ise bölgeye dair dikkat çeken uyarılar yaptı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi? - Resim: 1

SİMAV’DA 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kütahya merkezli sarsıntı korkuttu

AFAD’a göre merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan deprem 12.59’da meydana geldi. Büyüklüğü 5,4 olarak açıklanan sarsıntı Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik’te de hissedildi. Kandilli ise büyüklüğü 5,5 olarak revize etti.

1 10
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi? - Resim: 2

ARTÇILAR PEŞ PEŞE GELDİ

Sarsıntılar aralıksız devam ediyor

5,4’lük depremin ardından bölgede 4,0, 3,9, 3,7, 3,6 ve 3,5 büyüklüğünde artçılar kaydedildi. Vatandaşlar sokaklara çıktı, AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarına başladı.

2 10
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi? - Resim: 3

ÜŞÜMEZSOY: “BU SADECE BAŞLANGIÇ OLABİLİR”

Ana kırılma henüz olmadı

Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk’e yaptığı açıklamada, “Bu deprem daha büyük bir depremin habercisi niteliğinde” dedi. Simav Fayı’nın kilitli bölgesinin kenarlarında yırtılma yaşandığını, ana kırılmanın henüz gerçekleşmediğini söyledi.

3 10
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi? - Resim: 4

“6,5–6,8’E KADAR ÇIKABİLİR”

Üşümezsoy’dan kritik uyarı

“Simav Fayı tek seferde kırılırsa 6,5–6,8 büyüklüğünde deprem üretir” diyen Üşümezsoy, bunun düşük ihtimal olduğunu ancak bölgenin dikkatle izlenmesi gerektiğini vurguladı.

4 10
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi? - Resim: 5

NACİ GÖRÜR: “BÖLGE GERİLİM ALTINDA”

Simav Grabeninde normal fay kırıldı

Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Yemişli-Simav/Kütahya’da 5,5 deprem oldu. Simav Grabeninde. Artçılar devam ediyor. Bölge K-G gerilme altında. Anadolu levhasının batıya kaçışına bağlı. Normal atımlı bir fay” ifadelerini kullandı.

5 10
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi? - Resim: 6

PAMPAL: “BÖLGE ANORMAL HAREKETLİ”

Sındırgı’dan Simav’a uzanan faylar

Prof. Dr. Süleyman Pampal, “Sabah Sındırgı’da 4 büyüklüğünde deprem olmuştu. Sındırgı fayı kırıldı. 15–20 kilometrelik kısım kırıldı, artçılar sürüyor. Bölge anormal hareketli. Güneye doğru gizli fayların varlığı da anlaşılıyor” dedi.

6 10
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi? - Resim: 7

“LEVHA SINIRININ DEVAMI”

Ege’deki hareketlilik karaya uzanıyor

Pampal ayrıca, “Ege Denizi içinde Girit-Rodos hattındaki levha sınırının kuzeyinde sismik aktivite sürüyor. Türkiye tarafında da lav hareketleriyle ilişkili depremler yaşanıyor olabilir” yorumunu yaptı.

7 10
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi? - Resim: 8

AHMET ERCAN: “YIKIM EŞİĞİ 6,3”

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Simav’da 2011’de 5,9’luk deprem yaşandığını hatırlatarak, “Yıkım eşiği 6,3 büyüklüğü. Bugünkü deprem ana şok olmayabilir. Evine güvenmeyenler birkaç gün açıkta kalsın” dedi. Artçıların birkaç ay sürebileceğini ekledi.

8 10
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi? - Resim: 9

ERCAN: “SINDIRGI GERİLİM ALTINDA”

Artçılar aylara yayılabilir

Ercan ayrıca, “4,4 / 4,6 / 3,9 büyüklüğünde sarsıntılar olmuştu. Bu, Sındırgı kırığında gerilimin sürdüğünü gösteriyor” ifadelerini kullandı.

9 10
Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi? - Resim: 10

HASAN SÖZBİLİR: “STRES BİRİKİMİ VAR”

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, “Nisan ayından bu yana 4’ün üzerinde sarsıntılar yaşanıyor. Bu stres birikiminin göstergesi. Fay kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu, normal faylama eğilimli olabilir. 10 Ağustos’taki Sındırgı depremiyle mekanizma benzerliği var” dedi.

10 10
Kütahya deprem