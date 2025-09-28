Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde deprem! Uzmanlardan korkutan açıklama: Daha büyük sarsıntının habercisi mi?

SİMAV’DA 5,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM



Kütahya merkezli sarsıntı korkuttu



AFAD’a göre merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan deprem 12.59’da meydana geldi. Büyüklüğü 5,4 olarak açıklanan sarsıntı Uşak, Balıkesir, Bursa ve Bilecik’te de hissedildi. Kandilli ise büyüklüğü 5,5 olarak revize etti.