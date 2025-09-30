Kütahya ve Balıkesir beşik gibi sallanıyor: Dikkat, uzmanlar ne diyor?
Balıkesir’de 10 Ağustos’ta 6,1, Kütahya’da ise 28 Eylül’de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün itibariyle her iki ilde de depremlerin büyüklüğü 3 olarak değişkenlik gösteriyor.
Balıkesir Sındırgı’da 10 Ağustos’ta 6,1, Kütahya Simav’da ise 28 Eylül’de 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından peş peşe sarsıntılar yaşandı. Son olarak Kütahya Simav’da saat 07.09’da 3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Balıkesir’deki depremler ise irili ufaklı devam ediyor.
UZMAN GÖRÜŞLERİ VE DEĞERLENDİRMELER
Jeolog Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, depremden günler önce yaptığı bir programda Simav fayının 40 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 6,7-6,8 büyüklüğünde deprem potansiyeli taşıdığını, ancak fayın iki ayrı kırık gibi davranacağını öngördüğünü hatırlattı.
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgenin Kuzey-Güney gerilme altında olduğunu ve Batı Anadolu’nun batıya doğru kaçışına bağlı olarak normal atımlı faylar üzerinde geliştiğini kaydetti.
KTÜ Emekli Prof. Dr. Osman Bektaş ise, “Bölgede daha büyük deprem sürpriz olmaz” uyarısında bulundu. Bektaş, depremin Naşa Fay zonu içerisinde gerçekleştiğini ve Uşak Fay Bloğu üzerindeki depremselliğin Kütahya’ya taşındığını belirtti.
DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bugünkü 5,4’lük sarsıntıyı ana şok niteliğinde değerlendirerek, bölgede 2011-2012 depremleri sonrasında biriken stresin boşaldığını söyledi. Sözbilir, küçük ölçekli depremlerin tekrar etme olasılığının yüksek olduğunu vurguladı. Simav ve Naşa bölgelerinin, Simav ve Naşa Fayı olarak bilinen diri fayların etkisi altında deforme olmaya devam ettiğini kaydetti.
BALIKESİR’DEKİ DURUM
Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, kırılmanın gerçekleştiği fay hattının Gediz civarlarından başlayarak Simav’dan geçtiğini ve Sındırgı’nın batısına kadar uzandığını belirtti.
Tüysüz, fay hattı üzerinde 1970, 2009 ve 2011 yıllarında depremlerin yaşandığını hatırlatarak, “Bu fay geçmişte çok sayıda deprem üretmiş. Aktifliğini kanıtlamış bir fay. Deprem olduktan sonra yaklaşık 250 civarında artçı deprem kaydedildi. En büyüğü 4,6 olmak üzere, çok sayıda deprem oluşturmuş ve oluşturmaya devam edecek” dedi.
Marmara Denizi’nde de uzun yıllardır deprem beklentisi bulunduğunu hatırlatan Tüysüz, Türkiye genelinde 500 civarında aktif fay olduğunu ve 5-6 büyüklüğündeki depremlerin sürpriz olmayacağını ifade etti.
İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan ise, 6,1 büyüklüğündeki depremin büyük bir sarsıntı olduğunu, ancak hasarın düşük olmasının nedeninin nüfus yoğunluğunun azlığı olduğunu söyledi.
Üşümezsoy, Sındırgı hattının iki faya ayrıldığını ve 25 km uzunluğunda, 10 km derinliğinde olduğunu belirterek, “En aktiflerden biri Simav. Ancak burada olmadı, Batı’daki hatta gerçekleşti. Balıkesir’de yüksek hissedilmesi, Akhisar’dan güneye doğru giden bir fay hattının varlığıyla ilgili. Fakat bu fay hattı yeraltında büyük depremler yapmıyor” dedi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, “Artçı depremler 5 büyüklüğüne ulaşacağından halkın resmi kurum ve kuruluşların bilgisi dahilinde hareket etmesi gerekiyor” uyarısında bulundu.