Kütahya’da yoğun sis felaketi: Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti

Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler neticesinde, otomobil sürücüsü Veli Yücel ve araçtaki yolcu Badra El Alaoui’nin yanı sıra, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin daha olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi.