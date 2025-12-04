Kütahya’da yoğun sis felaketi: Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
Kütahya-Tavşanlı karayolunun Bölücek kavşağında, sabaha karşı yoğun sis nedeniyle meydana gelen feci trafik kazasında, bir tıra arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, kaza gece saat 03.00 sularında, merkez istikametinden Tavşanlı yönüne doğru seyir halinde olan 36 yaşındaki Veli Yücel yönetimindeki otomobilin, Bölücek kavşağında kırmızı ışıkta duran küspe yüklü tıra arkadan şiddetle çarpmasıyla meydana geldi. Bölgede etkili olan yoğun sisin kazaya davetiye çıkardığı değerlendiriliyor.
Kazanın hemen ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler neticesinde, otomobil sürücüsü Veli Yücel ve araçtaki yolcu Badra El Alaoui’nin yanı sıra, kimliği henüz belirlenemeyen iki kişinin daha olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi.
Cumhuriyet savcısının kaza mahalindeki detaylı incelemelerinin tamamlanmasının ardından, yaşamını yitiren dört kişinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kütahya Şehir Hastanesi Morgu'na nakledildi.
Öte yandan, kazaya karışan tırın sürücüsü, olayla ilgili ifadesinin alınması için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.
Ekiplerin yoğun çalışmasıyla kaza yapan araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.