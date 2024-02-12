Kuyucak'ta şampiyon develer kıyasıya güreşti

Her yıl düzenlenen Geleneksel Kuyucak Deve Güreşi Festivali Kuyucak Arenası'nda yapıldı. Kuyucak Kaymakamlığı ve Kuyucak Belediyesi tarafından organize edilen şenlikte Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden 160 deve güreşti.

Güreşlere Belediye Başkanı Mehmet Çömden ev sahipliği yaparken, güreş arenasına ilk gelenler arasında Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet çömden ve Metin Ertürk birlikte geldiler. Kuyucak İlçe Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Aydın milletvekili ve Cumhur ittifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, AK Parti MKYK üyesi Umut Tuncer, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Kuyucak Belediye Başkan Adayı Metin Ertürk, Ak Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Nedim Aktaş, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya karpuzu Beyliği başkanı Hilmi Dönmez ve çok sayıda davetli katıldı. Düzenlenen deve güreşlerini yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Kuyucak Deve güreş alanını dolduran güreş severler hem yarışları izledi hem de mangal yakıp, piknik yaptı.

KUYUCAK BELEDİYE BAŞKANI MEHMET ÇÖMDEN: "DEVE GÜREŞ FESTİVALİMİZİ COŞKU İÇERİSİNDE YAPIYORUZ"

Deve güreşi festivalini her yıl düzenlediklerini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, "Kuyucak ilçemiz, deve güreşlerinde marka kentlerden bir tanesidir. Sezonun en önemli ve en güzel güreşlerini burada gerçekleştiriyoruz. Şubat ayının ortalarına denk gelen güreş tarihimiz nedeniyle havanın develer için ideal olması develerimizi kızıştırır. Bu da zevkli güreşlere sebep olur. Daha önce pandemi nedeni ile yapamadığımız deve güreşi festivalimizi bu yıl coşku içerisinde yapıyoruz" dedi. Güreşlere katılan protokol üyeleri güreşleri izlemeye gelen güreş severlere poşu dağıtımı gerçekleştirdiler. Çeşitli kategorilerde düzenlenen güreşlerde başarılı olan deve sahiplerine kupaları verildi.