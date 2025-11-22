KYK yurdunda zehirlenme şüphesi! Onlarca öğrenci hastanelik oldu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız yurdunda akşam yemeği sonrası yaşanan mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleri üzerine sağlık ekipleri alarma geçti.
Besni ilçesinde yer alan ve Adıyaman Üniversitesi Besni Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin konakladığı Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait kız yurdunda akşam saatlerinde toplu bir rahatsızlanma vakası meydana geldi.
Elde edilen bilgilere göre, öğrencilerin akşam yemeğini yedikten sonra bir kısmında mide bulantısı ve karın ağrısı gibi şikayetler görülmeye başlandı.
Yurda gelen sağlık görevlileri, zehirlenme belirtileri gösteren yaklaşık 50 öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. Öğrenciler, daha sonra ambulanslar kullanılarak tedbir amaçlı Besni Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Hastanenin acil servisinde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Akşam yemeğinde tavuk tükettikleri öğrenilen öğrencilerin rahatsızlanmalarının kesin sebebinin, yapılacak detaylı incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi. Yaşanan olayın ardından Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Keleş, ilçeye intikal ederek hastanede tedavi gören öğrencileri ziyaret etti ve sağlık durumları hakkında yetkililerden kapsamlı bilgi aldı.